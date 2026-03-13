Худенькая, в брендах и с тростью: Алла Пугачева фанатам в фото не отказывает

На днях в фан-аккаунте 76-летней артистки появился ее снимок, который предоставила блогер по имени Алина. На нем можно увидеть ухоженную Аллу Пугачеву в брендовой одежде и с тростью в руках. Не секрет, что Примадонна давно страдает болями в суставах, поэтому ей сложно передвигаться. Также на фото изображен Максим Галкин*, который в последнее время стал крашем женщин и молоденьких девушек из-за перемен во внешности.

В целом Алла Борисовна неплохо выглядит. Артистка наслаждается неспешной жизнью на Кипре и даже не думает о публичности, а вот сфотографироваться с поклонниками для нее — святое дело, поэтому она не отказывается попозировать. Пользователи Сети буквально завалили певицу комплиментами.

«Стильная и любимая!»; «Сама лучшая, талантливая, честная, справедливая!»; «Алла! Легенда! Любимая наша! Будьте счастливы, долголетия!»; «Алла, вы были, есть и будете всегда моей любимой певицей. Живите долго, на радость своим детям, мужу, внукам и дорогим вам людям»; Любимые наши, суперталантливые и красивые. Нет и не будет равных. Будьте счастливы», — пишут комментаторы.

