Худенькая, в брендах и с тростью: Алла Пугачева фанатам в фото не отказывает

СтарХит 13 марта, 2026 07:35

В последнее время Алла Борисова проживает с семьей на Кипре и редко дает знать о себе. Однако в Сети то и дело всплывают свежие фото Пугачевой.

На днях в фан-аккаунте 76-летней артистки появился ее снимок, который предоставила блогер по имени Алина. На нем можно увидеть ухоженную Аллу Пугачеву в брендовой одежде и с тростью в руках. Не секрет, что Примадонна давно страдает болями в суставах, поэтому ей сложно передвигаться. Также на фото изображен Максим Галкин*, который в последнее время стал крашем женщин и молоденьких девушек из-за перемен во внешности.

В целом Алла Борисовна неплохо выглядит. Артистка наслаждается неспешной жизнью на Кипре и даже не думает о публичности, а вот сфотографироваться с поклонниками для нее — святое дело, поэтому она не отказывается попозировать. Пользователи Сети буквально завалили певицу комплиментами.

«Стильная и любимая!»; «Сама лучшая, талантливая, честная, справедливая!»; «Алла! Легенда! Любимая наша! Будьте счастливы, долголетия!»; «Алла, вы были, есть и будете всегда моей любимой певицей. Живите долго, на радость своим детям, мужу, внукам и дорогим вам людям»; Любимые наши, суперталантливые и красивые. Нет и не будет равных. Будьте счастливы», — пишут комментаторы.

ФОТО из Фейсбука

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

