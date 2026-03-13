Улицы Риги начали чистить от зимнего мусора

Для уборки улиц используется различная техника, а также задействован ручной труд. Работы будут продолжаться до полной очистки всех проезжих частей и тротуаров, пообещало руководство думы.

Мосты в основном чистят ночью, чтобы не создавать препятствий для движения. По той же причине ночью расчищаются и главные магистральные улицы, отметили в думе. Улицы в микрорайонах убирают днем.

Чтобы во время уборки не образовывались пылевые облака, при сухой погоде используется техника с увлажнительным оборудованием. Всего на уборке тротуаров в городе задействованы 18 единиц такой техники.

Для уборки пешеходных зон используется комбинированная техника, которая позволяет собирать как крупный, так и мелкий мусор, сообщили в думе. Работы проводятся в рабочие дни.

Самоуправление также сообщает, что в Старой Риге используется техника меньшего размера, способная очищать узкие и маленькие тротуары исторической части города.

В этом зимнем сезоне населению было выдано почти 27 тонн противоскользящего материала, включая соль и песок.