Циклон над Латвией: ждём снегопады и ледяной дождь

© LETA 26 января, 2026 07:52

По прогнозам синоптиков, в понедельник во многих районах Латвии ожидается небольшой снегопад, а в некоторых местах возможен ледяной дождь или мокрый снег.

В центральной и восточной частях страны местами ожидается умеренный снегопад. Небо будет преимущественно облачным.

Ветер будет дуть медленно с востока. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -3 до -4 градусов на Курземском побережье до -9 до -10 градусов на северо-востоке страны.

В первый день недели в Риге будет облачно, местами небольшой снег, слабый юго-восточный ветер сменится на восточный, северо-восточный. Температура воздуха поднимется до -6 или -7 градусов.

На погоду в Центральной Европе влияет циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1008 гектопаскалей в регионе Южного Курземе до 1016 гектопаскалей в восточной части Латгале.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

По прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в южной части Латвии ожидаются сильные снегопады, местами возможно выпадение 15-20 сантиметров свежего снега.

-Обратите внимание, перед Новым годом приняты важные изменения в законах «О гражданском процессе» и «О нотариате». Они касаются взаимоотношений разведённых родителей по вопросам, связанным с детьми. Поправки серьёзно меняют «правила игры», объясняет юрист Юрий Соколовский.

После трагедии на ул. Баускас многие стали опасаться, как бы их соседи не натворили каких бед. Опасения вполне понятны: народ в многоквартирных домах часто живёт довольно пёстрый. 

Восточноземгальская прокуратура назначила пробационный надзор сроком на год и два месяца женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на инспектора Госполиции в Огре и укусила его за руку, сообщает портал Jauns.lv, ссылаясь на Ogrenet.lv.

После состоявшихся в выходные в Абу-Даби переговоров украинской, американской и российской делегаций Министерство иностранных дел получило «некоторую информацию», но «она носит довольно узкий характер», — заявила министр иностранных дел Байба Браже (JV) в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, отвечая на вопрос о имеющейся в ее распоряжении информации.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

