Циклон над Латвией: ждём снегопады и ледяной дождь

В центральной и восточной частях страны местами ожидается умеренный снегопад. Небо будет преимущественно облачным.

Ветер будет дуть медленно с востока. Максимальная температура воздуха будет колебаться от -3 до -4 градусов на Курземском побережье до -9 до -10 градусов на северо-востоке страны.

В первый день недели в Риге будет облачно, местами небольшой снег, слабый юго-восточный ветер сменится на восточный, северо-восточный. Температура воздуха поднимется до -6 или -7 градусов.

На погоду в Центральной Европе влияет циклон. Атмосферное давление на уровне моря колеблется от 1008 гектопаскалей в регионе Южного Курземе до 1016 гектопаскалей в восточной части Латгале.