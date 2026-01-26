Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

В Латвии уничтожены тонны узбекского укропа с опасным пестицидом

Редакция PRESS 26 января, 2026 08:42

Важно 0 комментариев

Продовольственная и ветеринарная служба (PVD) обнаружила в укропе узбекского происхождения остатки запрещенного пестицида - пропиконазола, свидетельствуют данные PVD, сообщает mixnews.lv.

Продовольственная и ветеринарная служба Латвии (PVD) выявила в образце укропа из Узбекистана следы пропиконазола - действующего вещества, которое запрещено к применению в Европейском Союзе, сообщается в официальных данных службы PVD.

По результатам лабораторного контроля, проведенного на границе, в укропе обнаружено 0,36 мг пропиконазола на килограмм продукции с возможной погрешностью ±0,18 мг/кг.

Пропиконазол относится к группе фунгицидов, которые в ряде случаев применяются в сельском хозяйстве для защиты растений, но не разрешены для использования в странах ЕС и не должны присутствовать в пищевых продуктах, попадающих на рынок ЕС.

После обнаружения превышения допустимого уровня пестицида PVD уничтожила почти три тонны укропа, предназначенного для латвийского рынка.

Однако около семи тонн продукции уже было отправлено получателям в Эстонии и Польше. Об этом сразу же были уведомлены надзорные службы обеих стран.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Обувь за сто евро — это космос или нет? В соцсети рассуждают о деньгах и тратах
Важно

Обувь за сто евро — это космос или нет? В соцсети рассуждают о деньгах и тратах

Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже
Важно

Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже

Циклон над Латвией: ждём снегопады и ледяной дождь
Важно

Циклон над Латвией: ждём снегопады и ледяной дождь

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Рижская дума до сих пор использует российские программы? В сети недоумевают

Выбор редакции 09:54

Выбор редакции 0 комментариев

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Пользователь с ником saliktengriba, который пишет преимущественно обо всяких неурядицах и недочётах в городской среде, типа пешеходных переходов, велодорожек и позабытых уже столбиков, на сей раз, похоже, докопался до кое-чего гораздо более серьёзного.

Читать
Загрузка

Потепления не будет: прогноз погоды на эту неделю

Новости Латвии 09:52

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в южной части Латвии ожидаются сильные снегопады, местами возможно выпадение 15-20 сантиметров свежего снега.

По прогнозам синоптиков, в первой половине этой недели в южной части Латвии ожидаются сильные снегопады, местами возможно выпадение 15-20 сантиметров свежего снега.

Читать

«Правила игры» серьезно изменились: отношения с детьми после развода родителей — по-новому

Юридическая консультация 09:41

Юридическая консультация 0 комментариев

-Обратите внимание, перед Новым годом приняты важные изменения в законах «О гражданском процессе» и «О нотариате». Они касаются взаимоотношений разведённых родителей по вопросам, связанным с детьми. Поправки серьёзно меняют «правила игры», объясняет юрист Юрий Соколовский.

-Обратите внимание, перед Новым годом приняты важные изменения в законах «О гражданском процессе» и «О нотариате». Они касаются взаимоотношений разведённых родителей по вопросам, связанным с детьми. Поправки серьёзно меняют «правила игры», объясняет юрист Юрий Соколовский.

Читать

Мой сосед гонит самогон? Рижанка опасается, как бы дом не взорвался

Важно 09:34

Важно 0 комментариев

После трагедии на ул. Баускас многие стали опасаться, как бы их соседи не натворили каких бед. Опасения вполне понятны: народ в многоквартирных домах часто живёт довольно пёстрый. 

После трагедии на ул. Баускас многие стали опасаться, как бы их соседи не натворили каких бед. Опасения вполне понятны: народ в многоквартирных домах часто живёт довольно пёстрый. 

Читать

Пьяная женщина в Огре укусила сотрудника полиции; что ей за это было?

Выбор редакции 09:31

Выбор редакции 0 комментариев

Восточноземгальская прокуратура назначила пробационный надзор сроком на год и два месяца женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на инспектора Госполиции в Огре и укусила его за руку, сообщает портал Jauns.lv, ссылаясь на Ogrenet.lv.

Восточноземгальская прокуратура назначила пробационный надзор сроком на год и два месяца женщине, которая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, напала на инспектора Госполиции в Огре и укусила его за руку, сообщает портал Jauns.lv, ссылаясь на Ogrenet.lv.

Читать

Латвийский МИД получил закрытую информацию о переговорах в Абу-Даби: комментарий Браже

Важно 09:29

Важно 0 комментариев

После состоявшихся в выходные в Абу-Даби переговоров украинской, американской и российской делегаций Министерство иностранных дел получило «некоторую информацию», но «она носит довольно узкий характер», — заявила министр иностранных дел Байба Браже (JV) в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, отвечая на вопрос о имеющейся в ее распоряжении информации.

После состоявшихся в выходные в Абу-Даби переговоров украинской, американской и российской делегаций Министерство иностранных дел получило «некоторую информацию», но «она носит довольно узкий характер», — заявила министр иностранных дел Байба Браже (JV) в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3, отвечая на вопрос о имеющейся в ее распоряжении информации.

Читать

Будет ли остаток зимы таким же холодным и что такое полярный вихрь?

Новости Латвии 09:17

Новости Латвии 0 комментариев

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

В течение последних дней в публичном пространстве всё чаще заходит речь о так называемом полярном вихре и возможном возвращении в Европу Beast from the East ("Монстра с Востока"), то есть особенно сильных холодов. Ведущий прогноза погоды в программе "900 секунд" на телеканале TV3 Мартин Бергштейнс разъяснил, что это за монстр такой и ждать ли ещё морозов.

Читать