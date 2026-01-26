В Латвии уничтожены тонны узбекского укропа с опасным пестицидом

Продовольственная и ветеринарная служба Латвии (PVD) выявила в образце укропа из Узбекистана следы пропиконазола - действующего вещества, которое запрещено к применению в Европейском Союзе, сообщается в официальных данных службы PVD.

По результатам лабораторного контроля, проведенного на границе, в укропе обнаружено 0,36 мг пропиконазола на килограмм продукции с возможной погрешностью ±0,18 мг/кг.

Пропиконазол относится к группе фунгицидов, которые в ряде случаев применяются в сельском хозяйстве для защиты растений, но не разрешены для использования в странах ЕС и не должны присутствовать в пищевых продуктах, попадающих на рынок ЕС.

После обнаружения превышения допустимого уровня пестицида PVD уничтожила почти три тонны укропа, предназначенного для латвийского рынка.

Однако около семи тонн продукции уже было отправлено получателям в Эстонии и Польше. Об этом сразу же были уведомлены надзорные службы обеих стран.