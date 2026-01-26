Блестящий способ остаться в живых: какой светоотражатель лучше выбрать?

Они по-прежнему не понимают

Согласно закону «О дорожном движении ЛР», при передвижении в темное время суток пешеходы в обязательном порядке должны иметь при себе светоотражатели. При его отсутствии виновник может быть оштрафован на сумму от 10 до 30 евро или получить предупреждение.

Однако соблюдают законодательную норму разве что сельские жители либо те, кто проживает в небольших городках. Там они прекрасно знают, что иначе рискуют жизнью. А в Риге и других крупных городах люди по–прежнему недооценивают, насколько важно в темное время суток носить одежду со светоотражающими элементами.

Некоторые считают, что такие детали портят им имидж и вносят диссонанс в образ. Другие надеются на авось, уверяя, что им ничего не будет, но при этом так и норовят перейти дорогу на красный свет или в неположенном месте. В осенне–зимние месяцы традиционно увеличивается число наездов на пешеходов, которые зачастую появляются будто бы ниоткуда, когда у водителя времени на реакцию уже не остается.

Однако водителям прекрасно известно, что человека с отражающим элементом в ближнем свете фар можно увидеть за 200 метров, в дальнем свете — за полкилометра. Если отражателей нет, заметить пешехода невозможно — он появляется словно ниоткуда.

«Ближний свет освещает до 40 метров, дальний — около 150. Если ехать со скоростью 90 км/ч, это пара секунд. За несколько секунд человек не может отреагировать, среднее время реакции — около двух секунд», — поясняет представитель Дирекции безопасности дорожного движения Янис Айзпорс. Это значит, что водитель начнет тормозить, когда «невидимый» пешеход будет уже перед самой машиной — слишком поздно.

Советует PTAC

На своем интернет–портале специалисты Государственного центра защиты прав потребителей (PTAC) призывают всех пешеходов, которые являются самыми незащищенными участниками дорожного движения, использовать отражатели, ведь они могут спасти им жизнь. Этот аксессуар также необходим велосипедистами, детям и людям, передвигающимся на инвалидных колясках. Но далеко не каждый кусочек яркой материи, пришитый к одежде, по–настоящему отражает свет.

Действительно, в магазине глаза разбегаются — и формы разные, и цветов много. На браслеты или брелоки устанавливаются катафоты — световозвращающиеся ловушки. Они бывают различных видов как по форме и качеству, так и по цене. Вдобавок к отражателям на веревочке можно приобрести и так называемые slap wrap, или отражатели–полоски. Их можно использовать в дополнение к обычным отражателям.

В первую очередь на товаре должно быть название продукта. Если на упаковке не указано «светоотражатель» (atstarotАjs), то вряд ли вы имеете дело с качественной продукцией. Кроме того, на упаковке должны быть указаны данные производителя, специальный знак качества СЕ, подтверждающий соответствие требованиям регламента ЕС 2016/425 об индивидуальных средствах защиты, а также должна быть инструкция по использованию на государственном языке или картинка.

Аналогичная информация должна присутствовать и в том случае, если отражающие элементы используются на брюках, куртках, других предметах одежды, а также рюкзаках. Здесь на ткань наносят либо флуоресцентную краску с добавлением люминофора — вещества, способного преобразовывать поглощенную им энергию (в первую очередь — световую) в световое излучение, — либо клеят или нашивают светоотражающую пленку со специальным слоем из светопроницаемого полимера с включением стеклянных микросфер.

Его способность к направленному отражению объясняется как интенсивной аккумуляцией света микросферами, так и зеркально–линзовым (катадиоптрическим) эффектом, получающимся за счет особой обработки поверхности микросфер. А для увеличения интенсивности отражения света под микросферы подкладывается «зеркальный» светоотражающий слой.

Но размер сертифицированного светоотражателя для пешеходов должен быть минимум 15 квадратных сантиметров. И выбирайте расцветку светлых тонов — она имеет наилучшие отражающие свойства.

Где их размещать?

Очень часто люди просто не знают, куда нужно прикреплять светоотражатель, чтобы он был лучше заметен. Самое правильное, когда отражатель крепится на высоте 50–80 см от земли. Для большего эффекта можно прикрепить его на обе стороны. Детям можно вешать отражатели на куртки, а взрослым лучше прикреплять на уровне колен.

При желании можно прикрепить отражатель и на своего домашнего питомца — кошку или собаку. Если вы выгуливаете его в темное время суток, это не будет лишним. Но закон этого не требует. Конечно, носить отражатели на сумках удобнее, чем в своих карманах, но не стоит забывать, что так можно легко закрыть их рукой — и пользы уже не будет.

Не рекомендуется носить отражатель на сумках, рюкзаках, школьных портфелях, шапках или воротниках, в качестве брошей или украшений, если он единственный. Свет должен падать на отражатель со всех сторон.

Проводилось специальное исследование относительно эффективности использования светоотражателей. Куртка на взрослом сияла в свете фар как прожектор, а вот нашивки на детском пуховике «тлели» еле–еле. Тусклый свет отражали и украшения на сумке с рюкзаком. Хотя с ними есть куда более важный нюанс.

Можно запросто превратиться в невидимку, если повернуться к автомобилю боком при переходе дороги или идти ему навстречу, оставляя рюкзак или сумку за спиной. То же самое касается и светоотражающего браслета (фликера). От света фар его можно заслонить в два счета.

Поэтому, если уж носить фликеры, то лучше парами: один на правой руке, второй — на левой. А наиболее эффективен жилет. Согласно все тому же закону о дорожном движении, его в обязательном порядке должны надевать водители, выходя в темное время суток вне населенных пунктов из автомобиля.

Но помогают ли светоотражатели увеличить дистанцию видимости? Насколько у водителя будет больше запас по расстоянию — а значит, и по времени — на то, чтобы вовремя заметить пешеходов и притормозить?

Сумка с «блестками» скрылась в темноте уже в 180 метрах от машины — она поможет выиграть всего 20 метров. Рюкзак с нашивкой пропал во мраке на 240 метрах. Браслеты на руках перестали возвращать свет в трех сотнях метров. Жилет на ребенке водитель перестал различать на расстоянии 320 метров. А дальше всех удалось уйти взрослому в куртке, расшитой светоотражающими полосами, — 368 метров!

Правильная светоотражающая одежда позволяет более чем вдвое увеличить дистанцию, на которой виден пешеход.

Помните о детях, которые всегда остаются в группе риска. Поэтому к их одежде лучше прикрепить несколько отражателей в разных местах. На качественной детской одежде уже есть вшитые отражатели, но стоит помнить о том, что после каждой стирки слой, отражающий свет, стирается, и ребенок может остаться незамеченным на дороге.

Александр ФЕДОТОВ