«Это они так готовы к войне»: в сети ужасаются по поводу медицины в Латвии

Редакция PRESS 15 марта, 2026 11:52

Новости Латвии

Так отреагировал пользователь с ником cilveks444 на случай, о котором недавно писала местная пресса, когда женщине, раненной, предположительно, из пневматики, пришлось неделю ходить с пулей в спине, потому что в больнице не оказалось специалиста, который мог бы эту пулю извлечь.

"И они говорили: мы готовимся к войне..." - гласит его твит.

А вот что думают другие:

- Это полный пи...!!! Медицину у нас в унитаз спустили, причём её не спасут никакие деньги, потому что создана система, в которой люди наживаются. Деньги там никогда не дойдут до кого надо, там будут семейные врачи с зарплатой в несколько тысяч или суперспециалисты с гонораром полмиллиона в год. А молодые врачи или медсёстры, которые не находят дыр в системе, получают маленькую зарплату.

- Да готовятся они. Только нам рассказывают, что не получается достроить новые больничные корпуса. На самом деле это просторные и комфортабельные морги, там ничего больше строить не надо.

- Оперировать некому, пусть семейный врач наблюдает... Тут должно 1) подать в отставку всё руководство больницы Страдиня, 2) министр здравоохранения и т.д. Не дай Бог, хотя бы малейшая пакость (не говоря о войне) - Латвии настала бы полная задница... Лечить некому, топлива почти нет, убежищ нет, граница - посмешище...

- Главное ведь было - уволить "неправильных" врачей с работы. Правильно классик сказал. Страна дураков.

- Это очень успешное государство, и нам в Европе все завидуют, что мы так хорошо живём, потому что "латыш никогда не жил так хорошо, как сейчас" и "денег очень много". Те, кто не умер от ковида, живы и помнят, что всегда можно получить какой-нибудь бустер.

- Как так?.. Разве пулю нельзя извлечь удалённо?! Не верите? Спросите у ИИ!

- Главное - забор поставить, рвы выкопать и мины заложить.

 

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

