Как сообщает Латвийское радио, инцидент произошёл 4 марта около 14:20. Женщина вместе с подругой гуляла по деревянной тропе к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине. Звука выстрела слышно не было, а предполагаемого стрелка на месте происшествия никто не видел. Её куртка была в крови. Находясь в шоковом состоянии, женщина сначала отказалась ехать в больницу.

На место происшествия прибыла полиция, которая зафиксировала обстоятельства случившегося. Однако на следующее утро состояние женщины резко ухудшилось. Прибывшая бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) доставила её в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня (PSKUS).

Во время обследования в PSKUS врачи обнаружили инородное тело рядом с позвоночником пациентки. Однако дежурный хирург, объяснив, что в больнице нет соответствующего специалиста, отправил её домой, дав рекомендации по дальнейшему лечению и посоветовав в течение месяца находиться под наблюдением семейного врача.

«Пришёл хирург и сказал, что у них нет такого специалиста и так далее. Сказал, чтобы я ехала домой. Мне выписали лечение и сказали, что месяц я должна находиться под наблюдением семейного врача», — рассказывает женщина.

Дома пострадавшая испытывала мучительные боли: пуля давила на нервы, сильно затрудняя движение и не позволяя двигать ногой. Семейный врач забила тревогу, подчеркнув, что оставлять столь крупное инородное тело рядом с позвоночником нельзя, поскольку это может закончиться постоянной инвалидностью.

На этой неделе женщину госпитализировали в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS), где в среду ей наконец провели операцию. Во время операции хирургам удалось успешно извлечь инородное тело размером два сантиметра и три миллиметра. Теперь пострадавшей предстоит длительный период восстановления.

«Спасибо доктору Мауриньшу и его помощнику, которые успешно прооперировали меня и удалили инородное тело размером 2 сантиметра и 3 миллиметра», — подчеркнула женщина.

Государственная полиция начала уголовный процесс по второй части статьи 231 Уголовного закона — за хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений или совершено с применением оружия. Предполагается, что в женщину стреляли из пневматического оружия, однако точный тип оружия установит баллистическая экспертиза.