«Нет специалиста»: подстреленная в Риге женщина неделю жила с пулей в спине (1)

Редакция PRESS 13 марта, 2026 12:50

Важно 1 комментариев

Государственная полиция начала уголовный процесс в связи с инцидентом в Ритабулли, где во время прогулки была подстрелена женщина. Пострадавшая с пулей в спине, испытывая сильные боли, была вынуждена жить целую неделю, пока её не прооперировали.

Как сообщает Латвийское радио, инцидент произошёл 4 марта около 14:20. Женщина вместе с подругой гуляла по деревянной тропе к морю, когда внезапно почувствовала резкую боль в спине. Звука выстрела слышно не было, а предполагаемого стрелка на месте происшествия никто не видел. Её куртка была в крови. Находясь в шоковом состоянии, женщина сначала отказалась ехать в больницу.

На место происшествия прибыла полиция, которая зафиксировала обстоятельства случившегося. Однако на следующее утро состояние женщины резко ухудшилось. Прибывшая бригада Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) доставила её в Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня (PSKUS).

Во время обследования в PSKUS врачи обнаружили инородное тело рядом с позвоночником пациентки. Однако дежурный хирург, объяснив, что в больнице нет соответствующего специалиста, отправил её домой, дав рекомендации по дальнейшему лечению и посоветовав в течение месяца находиться под наблюдением семейного врача.

«Пришёл хирург и сказал, что у них нет такого специалиста и так далее. Сказал, чтобы я ехала домой. Мне выписали лечение и сказали, что месяц я должна находиться под наблюдением семейного врача», — рассказывает женщина.

Дома пострадавшая испытывала мучительные боли: пуля давила на нервы, сильно затрудняя движение и не позволяя двигать ногой. Семейный врач забила тревогу, подчеркнув, что оставлять столь крупное инородное тело рядом с позвоночником нельзя, поскольку это может закончиться постоянной инвалидностью.

На этой неделе женщину госпитализировали в Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу (RAKUS), где в среду ей наконец провели операцию. Во время операции хирургам удалось успешно извлечь инородное тело размером два сантиметра и три миллиметра. Теперь пострадавшей предстоит длительный период восстановления.

«Спасибо доктору Мауриньшу и его помощнику, которые успешно прооперировали меня и удалили инородное тело размером 2 сантиметра и 3 миллиметра», — подчеркнула женщина.

Государственная полиция начала уголовный процесс по второй части статьи 231 Уголовного закона — за хулиганство, если оно связано с причинением телесных повреждений или совершено с применением оружия. Предполагается, что в женщину стреляли из пневматического оружия, однако точный тип оружия установит баллистическая экспертиза.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (1)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (1)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (1)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (1)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

