"Я живу в Адажи всю жизнь. Наш городок всегда был тихим местом — рядом поля, леса, река, озёра, относительно немного домов, спокойная жизнь. Раньше пахло коровами, но сейчас разве что печеньками с кондитерской фабрики.

Именно поэтому новость о строительстве косметического завода Kinetics Nail Systems стала для меня, как и для многих соседей, неожиданностью.

Мы узнали о проекте не на встрече с жителями, не на обсуждении в местной общине, а из новостей. Там говорилось об инвестициях, о современном производстве и новых рабочих местах. Это, конечно, звучит хорошо. Но у нас возник другой вопрос: а кто-нибудь вообще спросил людей, которые живут рядом?

Совсем недавно жители Адажи ярко выступили против строительства православной церкви, мол, колокола мешать будут. А тут ведь речь идёт не о какой-то маленькой мастерской. Насколько я понимаю, речь идёт о производстве лаков, гелей и других косметических средств для ногтей. А это значит — растворители, химические компоненты, акрилаты. Я не специалист, но любой человек понимает: такие производства требуют серьёзного контроля.

Мы не знаем, какие именно вещества будут использоваться.

Мы не знаем, какие выбросы будут в воздух.

Мы не знаем, как будут утилизироваться отходы.

Может быть, всё будет безопасно. Может быть, предприятие действительно построят по современным стандартам. Но пока об этом почти ничего не сказано. И кажется мне, что уж лучше звон колоколов, чем утечки с такого предприятия.

Именно поэтому возникает чувство тревоги. Не потому, что люди против развития или новых рабочих мест. А потому, что всё происходит как будто без нас.

Я думаю, было бы правильно провести открытое обсуждение. Показать жителям экологические расчёты, рассказать о системах очистки воздуха, о контроле воды и почвы. Ответить на простые вопросы.

Когда рядом с домами появляется промышленный объект, людям важно понимать, что происходит. И главное — чувствовать, что их мнение имеет значение.

Пока же остаётся ощущение, что решение уже принято, а жители поставлены перед фактом.

Надеюсь, что это ещё можно изменить — простым и честным разговором".

Кроме того, о предстоящем строительстве завода косметики в Адажи написал на своей странице в "Фейсбуке" оппозиционный активист и блогер Дэги Караев:

"Даже если все технологические решения действительно соответствуют европейским стандартам, отсутствие прозрачного диалога превращает любой промышленный проект в источник социальной напряжённости.

Именно поэтому сегодня среди жителей звучит не столько протест, сколько требование ясности. Люди хотят понимать, что именно появится рядом с их домами: тихий современный завод с закрытыми технологическими циклами или ещё один объект, о котором красивые слова скажут больше, чем реальные экологические данные.

Экономическое развитие и экологическая безопасность не противоречат друг другу. Но между ними всегда лежит тонкая и обязательная вещь — доверие общества. А доверие возникает только там, где решения принимаются не в тишине кабинетов, а в открытом разговоре с теми, кому жить рядом с новым производством".

Торжественная церемония закладки первого камня здания завода состоялась в ноябре прошлого года.

Как сообщал портал Lsm.lv, строительство завода предполагается завершить в июле 2026 года. Планируется, что он приступит к работе уже осенью.

