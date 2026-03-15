Жительница Адажи возмущена: в городе строят завод, поставив население перед фактом (4)

Редакция PRESS 15 марта, 2026 09:02

Важно 4 комментариев

В редакцию поступило письмо от Виктории из Адажи, в котором она жалуется на то, что мнение горожан никто не учёл при выборе места для завода. С одной стороны, намерения вроде бы и благие - создание новых рабочих мест, развитие экономики и так далее. Но есть один нюанс, о котором она рассказала в своём письме...

"Я живу в Адажи всю жизнь. Наш городок всегда был тихим местом — рядом поля, леса, река, озёра, относительно немного домов, спокойная жизнь. Раньше пахло коровами, но сейчас разве что печеньками с кондитерской фабрики.

Именно поэтому новость о строительстве косметического завода Kinetics Nail Systems стала для меня, как и для многих соседей, неожиданностью.

Мы узнали о проекте не на встрече с жителями, не на обсуждении в местной общине, а из новостей. Там говорилось об инвестициях, о современном производстве и новых рабочих местах. Это, конечно, звучит хорошо. Но у нас возник другой вопрос: а кто-нибудь вообще спросил людей, которые живут рядом?

Совсем недавно жители Адажи ярко выступили против строительства православной церкви, мол, колокола мешать будут. А тут ведь речь идёт не о какой-то маленькой мастерской. Насколько я понимаю, речь идёт о производстве лаков, гелей и других косметических средств для ногтей. А это значит — растворители, химические компоненты, акрилаты. Я не специалист, но любой человек понимает: такие производства требуют серьёзного контроля.

Мы не знаем, какие именно вещества будут использоваться.
Мы не знаем, какие выбросы будут в воздух.
Мы не знаем, как будут утилизироваться отходы.

Может быть, всё будет безопасно. Может быть, предприятие действительно построят по современным стандартам. Но пока об этом почти ничего не сказано. И кажется мне, что уж лучше звон колоколов, чем утечки с такого предприятия.

Именно поэтому возникает чувство тревоги. Не потому, что люди против развития или новых рабочих мест. А потому, что всё происходит как будто без нас.

Я думаю, было бы правильно провести открытое обсуждение. Показать жителям экологические расчёты, рассказать о системах очистки воздуха, о контроле воды и почвы. Ответить на простые вопросы.

Когда рядом с домами появляется промышленный объект, людям важно понимать, что происходит. И главное — чувствовать, что их мнение имеет значение.

Пока же остаётся ощущение, что решение уже принято, а жители поставлены перед фактом.

Надеюсь, что это ещё можно изменить — простым и честным разговором".

Кроме того, о предстоящем строительстве завода косметики в Адажи написал на своей странице в "Фейсбуке" оппозиционный активист и блогер Дэги Караев:

"Даже если все технологические решения действительно соответствуют европейским стандартам, отсутствие прозрачного диалога превращает любой промышленный проект в источник социальной напряжённости.

Именно поэтому сегодня среди жителей звучит не столько протест, сколько требование ясности. Люди хотят понимать, что именно появится рядом с их домами: тихий современный завод с закрытыми технологическими циклами или ещё один объект, о котором красивые слова скажут больше, чем реальные экологические данные.

Экономическое развитие и экологическая безопасность не противоречат друг другу. Но между ними всегда лежит тонкая и обязательная вещь — доверие общества. А доверие возникает только там, где решения принимаются не в тишине кабинетов, а в открытом разговоре с теми, кому жить рядом с новым производством".

Торжественная церемония закладки первого камня здания завода состоялась в ноябре прошлого года.

Как сообщал портал Lsm.lv, строительство завода предполагается завершить в июле 2026 года. Планируется, что он приступит к работе уже осенью.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (4)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (4)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (4)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (4)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (4)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (4)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

