Цены на нефть бьют рекорды: такого не было с 2022 года

Стоимость нефти Brent увеличилась на 2,67% и достигла 103,14 доллара за баррель.

Цена на американскую нефть поднялась ещё выше - на 3,11%. Теперь она стоит 98,71 доллара за баррель. Для обеих марок это самый высокий уровень с июля 2022 года.

В целом цена на нефть марки Brent выросла на 41,5% с начала войны с Ираном, а на американскую нефть - на 47%.

Эксперты полагают: если цена нефти марки Brent останется выше порога 100 долларов за баррель, может усилиться давление на президента США Дональда Трампа с целью прекращения войны с Ираном.

Рост цен на нефть уже сейчас сказывается на потребителях во всём мире: резко выросли цены на все энергоносители - от топлива для автомашин до сжиженного газа для кухни.

На протяжении десятилетий Иран давал понять, что в случае конфронтации он ограничит движение танкеров в Ормузском проливе — узком месте, где его противники наиболее уязвимы, поскольку сбои там мгновенно отражаются на мировых энергетических рынках.

Примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит через этот пролив, и Иран, расположенный на его северном побережье, фактически закрыл его. По данным ООН, с начала войны против Ирана 28 февраля трафик через пролив сократился на 97%.

Иран и раньше использовал подобную тактику. В ходе «танкерной войны» 1980–1988 годов нападения на суда превратили Персидский залив в один из самых опасных водных путей в мире. Но теперь Иран располагает гораздо более мощными средствами, включая крупные арсеналы недорогих ракет и дронов, способных угрожать судоходству на более обширной территории.