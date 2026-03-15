Херманис подчеркнул, что это не связано с чрезвычайной ситуацией - скорее, это превентивная мера, чтобы люди были к такой ситуации подготовлены.

"Думаю, что никакая тревожная ситуация за всем этим не стоит. Очень надеемся, что шведы знают что-то, чего мы не знаем", - сказал он.

Эксперт пояснил, что рекомендуемые резервы - небольшая сумма денег, продукты, канистра с бензином или электрогенератор - предназначены для того, чтобы общество получило представление о том, что может быть необходимо в случае кризиса. Херманис подчеркнул, что такие превентивные меры помогают людям сохранять контроль и понимать, как действовать в непредвиденных обстоятельствах.

"Говорится о том, что надо иметь дома сто евро на расходы, при нашем уровне это может быть пятьдесят евро, речь не идёт о каких-то тысячах. Это сумма, чтобы пару дней прожить, если вдруг что. Это такая превентивная, разъяснительная акция, чтобы были готовы. По-моему, у нас тоже такие вещи должны быть, такие разъяснительные мероприятия, чтобы люди знали, что им может понадобиться. Не идёт речь о том, чтобы набить полный шкаф гречкой, а о том, чтобы у людей было понятие, потому что всякие ситуации могут быть, всего предусмотреть мы не можем", - считает эксперт.