Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-министр: я за рациональный подход — у премьера должна быть возможность летать. Всё равно на чём (1)

Редакция PRESS 14 марта, 2026 16:23

Мнения 1 комментариев

В очередной передаче Latvija 2035 принял участие экс-министр обороны и председатель Народной партии Атис Слактерис, сообщает портал Jauns.lv. Он отметил, что в стране наблюдается опасная тенденция - смелость в политике иссякает, а чиновники боятся ответственности.

По мнению бывшего министра, современная система такова, что любой поступок может быть наказан, а ничегонеделание гарантирует спокойную жизнь: "Если ты ничего не будешь делать, всё будет в порядке, а если что-то сделаешь, тебе могут грозить увольнение и суд". Такая "тактика выживания" сформировала среду, в которой бюрократические процессы становятся важнее реального развития государства.

Анализируя громкие политические процессы дня сегодняшнего, Слактерис заявляет, что он выступает за рациональный подход, особенно в том, что касается дела о спецрейсах Кариньша и о преследовании руководителя Госканцелярии Яниса Цитсковскиса. Экс-министр подчеркнул, что должность премьера требует оперативности, которая зачастую ограничена из-за устаревшего законодательства: "Я не бог весть какой фанат Кариньша, но совершенно точно у премьера должна быть возможность лететь на чём угодно, потому что мы не знаем, какой будет ситуация, когда это надо делать".

Зачем премьеру в цифровую эпоху лично присутствовать везде и всюду, Слактерис не уточнил. 

На его взгляд, корень проблемы - не в поступке должностного лица, а в неспособности навести порядок в урегулировании. Бывший министр советует: "Если законодательство не позволяет, живо меняйте его!".

Кроме того, он критикует слишком строгие ограничения для желающих идти в политику: "Надо отменить целую кучу урегулирований, чтобы люди шли, чтобы в Сейме сидел бизнесмен и ему было разрешено руководить своим предприятием". По мнению отставного министра, ситуация, когда по окончании срока полномочий бывшие должностные лица сталкиваются с трудностями в поиске работы из-за предыдущих решений, является абсурдной. Такой отбор приводит к тому, что в госаппарате преобладают те, кто просто отсиживает, а не лидеры, у которых есть концепция.

Вспоминая время, когда он занимал пост министра обороны, Слактерис приводит пример, как ему удалось преодолеть сопротивление чиновничества. Когда бойцы миссий жаловались на некачественную форму, он поручил купить самую лучшую экипировку, невзирая на возражения специалистов по закупкам: "Я пошёл в кабинет к той даме, которая командовала департаментом по закупкам, и сказал: покажите мне эту статью, которая запрещает! И добавил: вы смело можете под этим документом внизу подписать, что приходил министр и поручил купить именно этот материал, а если нужно будет идти в БПБК, я пойду и скажу, что я вам это поручил".

"Без такого переноса ответственности с чиновника на политика государственный механизм просто застревает", - делает вывод бывший глава Минобороны.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (1)

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (1)

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (1)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (1)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (1)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (1)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (1)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

