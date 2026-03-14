По мнению бывшего министра, современная система такова, что любой поступок может быть наказан, а ничегонеделание гарантирует спокойную жизнь: "Если ты ничего не будешь делать, всё будет в порядке, а если что-то сделаешь, тебе могут грозить увольнение и суд". Такая "тактика выживания" сформировала среду, в которой бюрократические процессы становятся важнее реального развития государства.

Анализируя громкие политические процессы дня сегодняшнего, Слактерис заявляет, что он выступает за рациональный подход, особенно в том, что касается дела о спецрейсах Кариньша и о преследовании руководителя Госканцелярии Яниса Цитсковскиса. Экс-министр подчеркнул, что должность премьера требует оперативности, которая зачастую ограничена из-за устаревшего законодательства: "Я не бог весть какой фанат Кариньша, но совершенно точно у премьера должна быть возможность лететь на чём угодно, потому что мы не знаем, какой будет ситуация, когда это надо делать".

Зачем премьеру в цифровую эпоху лично присутствовать везде и всюду, Слактерис не уточнил.

На его взгляд, корень проблемы - не в поступке должностного лица, а в неспособности навести порядок в урегулировании. Бывший министр советует: "Если законодательство не позволяет, живо меняйте его!".

Кроме того, он критикует слишком строгие ограничения для желающих идти в политику: "Надо отменить целую кучу урегулирований, чтобы люди шли, чтобы в Сейме сидел бизнесмен и ему было разрешено руководить своим предприятием". По мнению отставного министра, ситуация, когда по окончании срока полномочий бывшие должностные лица сталкиваются с трудностями в поиске работы из-за предыдущих решений, является абсурдной. Такой отбор приводит к тому, что в госаппарате преобладают те, кто просто отсиживает, а не лидеры, у которых есть концепция.

Вспоминая время, когда он занимал пост министра обороны, Слактерис приводит пример, как ему удалось преодолеть сопротивление чиновничества. Когда бойцы миссий жаловались на некачественную форму, он поручил купить самую лучшую экипировку, невзирая на возражения специалистов по закупкам: "Я пошёл в кабинет к той даме, которая командовала департаментом по закупкам, и сказал: покажите мне эту статью, которая запрещает! И добавил: вы смело можете под этим документом внизу подписать, что приходил министр и поручил купить именно этот материал, а если нужно будет идти в БПБК, я пойду и скажу, что я вам это поручил".

"Без такого переноса ответственности с чиновника на политика государственный механизм просто застревает", - делает вывод бывший глава Минобороны.