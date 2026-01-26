Зеленский: документ о гарантиях безопасности США для Украины «на 100%» готов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников оказать более активную поддержку в области противовоздушной обороны на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате последней серии российских атак 1330 многоэтажных домов в Киеве в воскресенье оставались без отопления в условиях низких температур.

Зеленский сообщил, что силы РФ за семь дней запустили по Украине более 1700 ударных беспилотников, более 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет различных типов.

"Главные мишени, куда бьет Россия сейчас, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома... Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны каждый день, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - заявил президент Украины.

В воскресенье Зеленский посетил Вильнюс для участия в церемонии в память о восстании 1863 года в Польше и Литве против царской России.

По его словам, документ о гарантиях безопасности США для Украины "на 100% готов".

Выступая перед журналистами в Вильнюсе во время визита в Литву, Зеленский сказал, что Украина ждет, когда ее партнеры назначат дату подписания, после чего документ будет направлен в Конгресс США и украинский парламент для ратификации.

Зеленский также подчеркнул стремление Украины к вступлению в Европейский союз к 2027 году, назвав это "гарантией экономической безопасности".

Украинский лидер охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как, вероятно, первый за "довольно длительный период" трехсторонний формат, в котором участвовали не только дипломаты, но и военные представители всех трех сторон.

Зеленский признал фундаментальные различия между позициями Украины и России, вновь подтвердив, что территориальные вопросы являются основным камнем преткновения.

"Наша позиция в отношении нашей территории - территориальной целостности Украины - должна уважаться", - сказал он.

Кремль настаивает, что для достижения мирного соглашения Киев должен вывести свои войска из районов на востоке, которые Россия незаконно аннексировала, но не полностью захватила.

Зеленский заявил, что США пытаются найти компромисс, но "все стороны должны быть готовы к компромиссу".

Ожидается, что следующий раунд переговоров может состояться в ОАЭ 1 февраля.

В воскресенье вечером в результате атаки российского дрона четверо детей пострадали в селе Дмитровка Николаевской области Украины. В Сумской области ранения получили четыре человека, в том числе бабушка и двое внуков.

Власти Белгородской области в РФ заявили об украинской атаке на энергообъект, о масштабах последствий не сообщается.