Зеленский: документ о гарантиях безопасности США для Украины «на 100%» готов

Euronews 26 января, 2026 12:33

Мир

Зеленский призвал союзников усилить ПВО. Он подтвердил, что территориальные вопросы являются основным камнем преткновения на переговорах с Кремлем.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных союзников оказать более активную поддержку в области противовоздушной обороны на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате последней серии российских атак 1330 многоэтажных домов в Киеве в воскресенье оставались без отопления в условиях низких температур.

Зеленский сообщил, что силы РФ за семь дней запустили по Украине более 1700 ударных беспилотников, более 1380 управляемых авиабомб и 69 ракет различных типов.

"Главные мишени, куда бьет Россия сейчас, – наша энергетика, критическая инфраструктура, жилые дома... Каждый массированный удар России может стать разрушительным. Поэтому ракеты к системам ПВО нужны каждый день, и мы продолжаем работать с Америкой и Европой, чтобы было больше защиты неба", - заявил президент Украины.

В воскресенье Зеленский посетил Вильнюс для участия в церемонии в память о восстании 1863 года в Польше и Литве против царской России.

По его словам, документ о гарантиях безопасности США для Украины "на 100% готов".

Выступая перед журналистами в Вильнюсе во время визита в Литву, Зеленский сказал, что Украина ждет, когда ее партнеры назначат дату подписания, после чего документ будет направлен в Конгресс США и украинский парламент для ратификации.

Зеленский также подчеркнул стремление Украины к вступлению в Европейский союз к 2027 году, назвав это "гарантией экономической безопасности".

Украинский лидер охарактеризовал переговоры в Абу-Даби как, вероятно, первый за "довольно длительный период" трехсторонний формат, в котором участвовали не только дипломаты, но и военные представители всех трех сторон.

Зеленский признал фундаментальные различия между позициями Украины и России, вновь подтвердив, что территориальные вопросы являются основным камнем преткновения.

"Наша позиция в отношении нашей территории - территориальной целостности Украины - должна уважаться", - сказал он.

Кремль настаивает, что для достижения мирного соглашения Киев должен вывести свои войска из районов на востоке, которые Россия незаконно аннексировала, но не полностью захватила.

Зеленский заявил, что США пытаются найти компромисс, но "все стороны должны быть готовы к компромиссу".

Ожидается, что следующий раунд переговоров может состояться в ОАЭ 1 февраля.

В воскресенье вечером в результате атаки российского дрона четверо детей пострадали в селе Дмитровка Николаевской области Украины. В Сумской области ранения получили четыре человека, в том числе бабушка и двое внуков.

Власти Белгородской области в РФ заявили об украинской атаке на энергообъект, о масштабах последствий не сообщается.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте (3)

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

