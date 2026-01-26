Начало новой недели принесет с собой чрезвычайно большие колебания цен. Самая дорогая электроэнергия будет в обеденное время, с 13:00 до 13:15, когда цена достигнет 505,06 ЕВРО за мегаватт-час. Дешевле всего электричество можно будет потреблять рано утром, с 05:00 до 05:15, по цене 93,01 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве цена в понедельник будет такой же, как и в Эстонии. В Финляндии электроэнергия значительно дешевле: средняя цена у наших северных соседей составит 160,49 евро, что на 33,5 процента ниже, чем в странах Балтии. Для сравнения, в воскресенье средняя цена на электроэнергию в Эстонии составляла 108,99 евро.