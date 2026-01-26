Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижская дума «под градусом»: этика против закона

Редакция PRESS 26 января, 2026 15:26

LETA

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Но общественное внимание почти сразу переключилось с цифр на кадры из самой думы. Депутат оппозиции Рудолфс Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) выложил в Facebook видео, снятое уже после принятия бюджета. На нём — несколько депутатов (и, судя по всему, другие должностные лица) в кабинете мэра или смежной комнате. На столах — бутылки вина, в руках — бокалы. Обычные посиделки после почти 10-часового марафона.

Видео разлетелось по соцсетям, вызвав бурю: нормально ли, что избранники народа отмечают «успех» алкоголем прямо в муниципальном здании? Это просто дурной вкус или уже нарушение?

Заслуженный адвокат Лаурис Клагишс в своём подробном посте на Facebook дал юридически выверенный разбор, который заставил многих посмотреть на историю под другим углом.

Первая часть — про алкоголь. По словам адвоката, закон об обороте алкогольных напитков запрещает розничную продажу спиртного в помещениях гос- и самоуправлений. Но частное потребление в закрытой, непубличной обстановке (например, на представительском мероприятии после окончания рабочего дня с разрешения руководства) под запрет не подпадает. Если мэр (или администрация) дал добро на такие посиделки поздно вечером — статья 58 Закона о труде (отстранение в состоянии опьянения) уже не работает. С этической точки зрения это может возмущать, но формально закон здесь не нарушили.

Вторая часть — куда более острая. Сам факт съёмки и публикации видео. Клагишс ссылается на актуальные (2025 года) рекомендации по обработке данных должностных лиц. Фото/видео с лицом и голосом человека — это персональные данные. Их выкладывание в открытый доступ (Facebook Reels, TikTok и т.д.) — обработка данных, для которой нужны чёткие правовые основания.

Ключевые тезисы адвоката:

  • Желание «проконтролировать» чиновников из личных побуждений — не достаточное основание для съёмки, если нет явного преступления.
  • У должностных лиц, как и у всех, есть право на приватность в непубличной рабочей среде.
  • Публикация ради скандала или лайков — это скорее «удовлетворение любопытства», а не законный общественный интерес.
  • Лицо, опубликовавшее такое видео, становится оператором персональных данных и несет ответственность за обеспечение соблюдения принципов Регламента о защите персональных данных, включая минимизацию и целостность данных.

Итог от Клагишса жёсткий: алкоголь в закрытом кабинете с ведома руководства — скорее всего, не преступление. А вот выкладывание таких кадров без согласия — может быть признано незаконной обработкой данных и закончиться административным штрафом для автора видео.

Перед тем как доставать телефон, стоит вспомнить: ты мгновенно становишься оператором персональных данных данных. Снимать можно для защиты своих прав, информирования общества или фиксации нарушения — но не просто «из любопытства». Публиковать — только если там очевидное тяжкое нарушение. Иначе рискуешь сам получить протокол.

Политический скандал? Безусловно. Юридический? Не факт. А вот этический — для многих рижан уже закрыт: после таких кадров верить в «приоритеты семьи и образования» становится сложнее.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов
«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок
От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии
Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

