Рижская дума «под градусом»: этика против закона

Но общественное внимание почти сразу переключилось с цифр на кадры из самой думы. Депутат оппозиции Рудолфс Бреманис (Суверенная власть/Младолатыши) выложил в Facebook видео, снятое уже после принятия бюджета. На нём — несколько депутатов (и, судя по всему, другие должностные лица) в кабинете мэра или смежной комнате. На столах — бутылки вина, в руках — бокалы. Обычные посиделки после почти 10-часового марафона.

Видео разлетелось по соцсетям, вызвав бурю: нормально ли, что избранники народа отмечают «успех» алкоголем прямо в муниципальном здании? Это просто дурной вкус или уже нарушение?

Заслуженный адвокат Лаурис Клагишс в своём подробном посте на Facebook дал юридически выверенный разбор, который заставил многих посмотреть на историю под другим углом.

Первая часть — про алкоголь. По словам адвоката, закон об обороте алкогольных напитков запрещает розничную продажу спиртного в помещениях гос- и самоуправлений. Но частное потребление в закрытой, непубличной обстановке (например, на представительском мероприятии после окончания рабочего дня с разрешения руководства) под запрет не подпадает. Если мэр (или администрация) дал добро на такие посиделки поздно вечером — статья 58 Закона о труде (отстранение в состоянии опьянения) уже не работает. С этической точки зрения это может возмущать, но формально закон здесь не нарушили.

Вторая часть — куда более острая. Сам факт съёмки и публикации видео. Клагишс ссылается на актуальные (2025 года) рекомендации по обработке данных должностных лиц. Фото/видео с лицом и голосом человека — это персональные данные. Их выкладывание в открытый доступ (Facebook Reels, TikTok и т.д.) — обработка данных, для которой нужны чёткие правовые основания.

Ключевые тезисы адвоката:

Желание «проконтролировать» чиновников из личных побуждений — не достаточное основание для съёмки, если нет явного преступления.

У должностных лиц, как и у всех, есть право на приватность в непубличной рабочей среде.

Публикация ради скандала или лайков — это скорее «удовлетворение любопытства», а не законный общественный интерес.

Лицо, опубликовавшее такое видео, становится оператором персональных данных и несет ответственность за обеспечение соблюдения принципов Регламента о защите персональных данных, включая минимизацию и целостность данных.

Итог от Клагишса жёсткий: алкоголь в закрытом кабинете с ведома руководства — скорее всего, не преступление. А вот выкладывание таких кадров без согласия — может быть признано незаконной обработкой данных и закончиться административным штрафом для автора видео.

Перед тем как доставать телефон, стоит вспомнить: ты мгновенно становишься оператором персональных данных данных. Снимать можно для защиты своих прав, информирования общества или фиксации нарушения — но не просто «из любопытства». Публиковать — только если там очевидное тяжкое нарушение. Иначе рискуешь сам получить протокол.

Политический скандал? Безусловно. Юридический? Не факт. А вот этический — для многих рижан уже закрыт: после таких кадров верить в «приоритеты семьи и образования» становится сложнее.