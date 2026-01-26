Музыка без музыкантов: как ИИ-треки принесли человеку 10 миллионов долларов и что было потом

Музыкальный продюсер Майк Смит сумел заработать более 10 млн долларов роялти, не записав ни одного альбома и не продвинув ни одного живого артиста. Вместо этого он сделал ставку на нейросети.

С помощью ИИ Смит создавал сотни тысяч музыкальных треков — в основном спокойную фоновую музыку, идеально подходящую для плейлистов «для сна», «для работы» и «для релакса». Затем композиции публиковались на стриминговых платформах под именами вымышленных исполнителей.

Дальше всё работало почти автоматически. Боты круглосуточно накручивали прослушивания, создавая ощущение популярности. Алгоритмы видели активность — и деньги начинали капать.

По версии следствия, общее число прослушиваний исчислялось миллиардами, а выплаты — миллионами долларов.

Интересно, что в этом деле никто не обвиняет искусственный интеллект. Музыка, созданная нейросетями, не запрещена. Массовая публикация треков — тоже. Проблемы начались только тогда, когда виртуальная популярность превратилась в очень реальные деньги.

Именно поэтому власти квалифицировали историю как мошенничество, связанное с накруткой и обманом платёжных механизмов стриминговых сервисов.

Эксперты отмечают: это первый подобный случай, официально признанный прецедентом. До сих пор такие схемы считались «серой зоной» — платформы их удаляли, но в суды не шли.

Теперь ситуация может измениться. Музыкальная индустрия внезапно столкнулась с вопросом: что происходит, когда музыку можно производить быстрее, чем её кто-то успевает слушать?

ИИ здесь всего лишь инструмент. А вот как именно его используют — уже совсем другой разговор.