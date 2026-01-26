От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок

В качестве главной такой абстракции директор школы называет - латышский дух. В документах прописано, что укреплять у детей следует "латышскость". Но что это такое?

"Почему я называю латышскость - субъективным критерием? У нас некоторые условно русские школы - они святее Папы Римского. Они в плане выполнения направляющих по патриотического воспитанию, по различным культурным аспектам, зачастую даже отрабатывают сильнее, чем исторически латышские школы. Но в конечном итоге, школам, где раньше осуществлялась программа по обучению на языке нацменьшинств предъявляют то, что дети в коридорах говорят на русском языке. И вот это - не латышскость", - объясняет Клюкин.

Он считает, что заявления мэра Риги о необходимости поменять директоров в тех бывших русских школах, где движение к единой модели школы проходит не вполне успешно, является чисто политическим. Поскольку на профессиональном уровне - и министерство, и комиссии по образованию понимают ситуацию и с кадрами и тем, с какими трудностями сталкивается процесс на самом деле.

При этом для русскоязычных детей, по мнению Клюкина, школа - это самое латышское место.

Что же касается того, как будут проверять школы на "латышскость", то скорее всего проверки не коснуться языка детей на переменах. Они будут формальными и более информативными - анкетирование и диагностические работы.