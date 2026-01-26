Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Сколько миндаля нужно есть в день, чтобы кишечник сказал спасибо?

Редакция PRESS 26 января, 2026 13:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Горсть орехов в день — и польза для здоровья? Оказывается, не совсем миф.

Свежие исследования показывают: миндаль действительно может улучшать работу кишечника, обмен веществ и даже снижать риски для сердца. Вопрос только в количестве.

По данным недавнего исследования, заметный эффект наблюдался у людей, которые ели около 45 миндальных орехов в день. Это немало — выглядит почти как отдельный приём пищи. Но диетологи успокаивают: для большинства достаточно обычной горсти, примерно 30 граммов в день.

Миндаль ценят за удачное сочетание:

клетчатки,
полезных жиров,
белка,
магния и витамина E.
Именно клетчатка работает как «еда» для полезных бактерий в кишечнике, помогая пищеварению и регулярности. А жиры и белок замедляют скачки сахара в крови — поэтому миндаль часто советуют тем, кто следит за уровнем глюкозы.

Есть и неожиданные бонусы. Люди, которые регулярно едят миндаль, реже сталкиваются с проблемами сердца и в некоторых исследованиях показывают меньшие риски возрастных когнитивных нарушений. Правда, учёные подчёркивают: это не таблетка, а часть общей картины питания.

Важно и другое: перебор тоже возможен. Одна порция миндаля — это около 200 калорий, и «щепотка за щепоткой» легко превращается в половину дневной нормы.

Вывод прост и без фанатизма:
не мешок, не счётчик поштучно и не суперфуд-культ,
а небольшая горсть миндаля в день — как удобный и понятный способ поддержать кишечник и общее самочувствие.

Иногда здоровье начинается не с диеты, а с привычки, которую легко соблюдать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов
Важно

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок
Важно

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте
Важно

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать
Загрузка

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Мир 15:36

Мир 0 комментариев

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Читать

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Читать

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Читать

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

Мнения 15:14

Мнения 0 комментариев

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Читать

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Мир 14:50

Мир 0 комментариев

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Читать

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Читать