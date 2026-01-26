Сколько миндаля нужно есть в день, чтобы кишечник сказал спасибо?

Свежие исследования показывают: миндаль действительно может улучшать работу кишечника, обмен веществ и даже снижать риски для сердца. Вопрос только в количестве.

По данным недавнего исследования, заметный эффект наблюдался у людей, которые ели около 45 миндальных орехов в день. Это немало — выглядит почти как отдельный приём пищи. Но диетологи успокаивают: для большинства достаточно обычной горсти, примерно 30 граммов в день.

Миндаль ценят за удачное сочетание:

клетчатки,

полезных жиров,

белка,

магния и витамина E.

Именно клетчатка работает как «еда» для полезных бактерий в кишечнике, помогая пищеварению и регулярности. А жиры и белок замедляют скачки сахара в крови — поэтому миндаль часто советуют тем, кто следит за уровнем глюкозы.

Есть и неожиданные бонусы. Люди, которые регулярно едят миндаль, реже сталкиваются с проблемами сердца и в некоторых исследованиях показывают меньшие риски возрастных когнитивных нарушений. Правда, учёные подчёркивают: это не таблетка, а часть общей картины питания.

Важно и другое: перебор тоже возможен. Одна порция миндаля — это около 200 калорий, и «щепотка за щепоткой» легко превращается в половину дневной нормы.

Вывод прост и без фанатизма:

не мешок, не счётчик поштучно и не суперфуд-культ,

а небольшая горсть миндаля в день — как удобный и понятный способ поддержать кишечник и общее самочувствие.

Иногда здоровье начинается не с диеты, а с привычки, которую легко соблюдать.