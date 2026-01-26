Вылет перенесли из Берлина в Лейпциг. Как сообщили в МИД ФРГ, Вадефулю пришлось ехать туда на поезде, который опоздал примерно на час. В Лейпциге делегацию ожидал самолет Бундесвера, который должен доставить министра в Ригу, а затем в Стокгольм.

В Риге у Вадефуля запланирована встреча с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, выступление на конференции послов и переговоры с главой МИД Латвии Байбой Браже. Затем Вадефуль намерен отправиться в Швецию, где в Стокгольме у него назначена встреча с министром иностранных дел Марией Стенергард. Возможные изменения графика из-за задержек пока не уточняются.

