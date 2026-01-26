Швинка сообщил агентству ЛЕТА, что получил отчет EDzL, однако в нем много "предположений и оценок", тогда как необходим четкий план. Кроме того, в документ не включены отдельные элементы, которые требуют консервации, что вызывает дополнительные вопросы.

На вопрос о том, какое финансирование планируется для работ по консервации, Швинка ответил, что в отчете EDzL нет конкретики и даже приблизительных оценок, поэтому на его основе нельзя обсуждать предполагаемые затраты.

В твиттере министр сообщил, что работы по консервации должны начаться уже в этом году. Законсервировать планируется опору и пролет будущего железнодорожного моста через Даугаву, опоры участка железнодорожной станции в Рижском аэропорту в направлении Марупе и другие связанные с этими объектами инженерно-технические решения.

Предварительные расходы на консервацию участка у Центрального вокзала и опоры моста в настоящее время оцениваются примерно в 304 тыс. евро без налога на добавленную стоимость.

Как указал Швинка, сложившаяся ситуация является прямым следствием решений, принятых по проекту "Rail Baltica" в 2022 году во время полномочий министра сообщения Талиса Линкайтса. Соответствующие решения были закреплены путем подачи и утверждения в Европейской комиссии заявки на финансирование из Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF). Как отметил министр, в 2024 году Латвии нужно было выбрать - отказаться от 28,6 млн евро финансирования CEF или реализовать ранее утвержденный объем работ по строительству Рижского центрального узла, в том числе железнодорожного моста через Даугаву. Латвия просила Еврокомиссию перераспределить средства на другие участки, однако это оказалось невозможным. С учетом того, что финансирование CEF жестко привязано к конкретным мероприятиям и в долгосрочной перспективе строительство второго железнодорожного моста через Даугаву будет неизбежным, было принято решение не терять это финансирование и построить по меньшей мере одну опору моста с пролетом.

В EDzL ранее сообщили, что консервация построенной в рамках "Rail Baltica" эстакады над улицами Ластадияс и Краста, в том числе опоры моста через Даугаву, может стоить от 300 до 550 тыс. евро.

Строительство эстакады протяженностью 140 метров и опоры было завершено в первом квартале 2025 года. Затраты на него составили 26 млн евро.