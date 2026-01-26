Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

В компании указали, что в первом квартале 2025 года было завершено строительство путепровода над улицами Ластадияс и Краста. Это инженерное сооружение протяженностью 140 метров, при этом одна из опор путепровода была возведена в Даугаве, а проезжая часть частично проходит над рекой. В EDzL подчеркнули, что строительство моста через Даугаву начато не было.

В EDzL пояснили, что консервация требуется не для всего путепровода, а только для участка, где пролет выходит за пределы второй опоры, — так называемой открытой части пролета.

Необходимость консервации связана с тем, что продолжение строительства Рижского узла предусмотрено во втором этапе реализации Rail Baltica — после 2030 года.

В связи с этим EDzL предоставило информацию Министерству сообщения о предполагаемых расходах на консервацию уже построенного путепровода и одновременно обратилось с просьбой обеспечить финансирование начала разработки соответствующего проекта.

Предварительные расчеты расходы включают разработку проекта консервации завершенного инженерного сооружения и стоимость самих работ. Итоговая сумма будет зависеть от выбранного способа консервации. Расходы на консервацию составят примерно 1,1–2,1% от стоимости строительства путепровода, которая в целом достигла 26 миллионов евро.

Планируется, что разработка проекта консервации начнется в первом квартале этого года. После его подготовки станут известны точные затраты на выполнение работ.

Консервация позволит сохранить текущее состояние сооружения, а надзор будут осуществлять подрядчик строительных работ и строительный надзор (FIDIC-инженер). В компании также напомнили, что в соответствии с действующими в Латвии нормативами при приостановке строительных работ консервация незавершенных инженерных сооружений является обязательной, если существует риск повреждения конструкций или угрозы безопасности.

Отказ от консервации повышает риск того, что при возобновлении работ потребуется демонтаж или усиление поврежденных конструкций, что может создать значительную дополнительную нагрузку на государственный бюджет по сравнению со своевременно выполненной консервацией, подчеркнули в компании.