Имидж страны из-за отъезда Тихановской не пострадает: премьер Литвы

«Когда кто-то переезжает в другую страну, это вовсе не отменяет нашу поддержку белорусской оппозиции. Если мы и впредь будем поддерживать белорусскую оппозицию, если мы продолжим контактировать и работать с ними, то я действительно не вижу причин, почему эти отношения должны как-то измениться и почему имидж Литвы должен пострадать», — сказала глава правительства журналистам в понедельник.

В конце прошлого года Литва снизила уровень охраны лидера оппозиции: теперь вместо Службы охраны руководства этим занимается полиция. Решение было обосновано тем, что угроз для Тихановской стало меньше, однако критики утверждали, что это понижает её статус.

Ругинене уверяла, что решение было принято после того, как службы, проводившие анализ угроз, констатировали: нового уровня охраны для лидера белорусской оппозиции достаточно.

«Оставаться в Литве или в другой стране — это вопрос личного выбора каждого человека. Мы уважаем демократические процессы, мы уважаем белорусскую оппозицию», — сказала премьер-министр.

О том, что Тихановская уведомила литовских парламентариев о решении переехать в Варшаву, агентство BNS писало в начале января.

По словам литовского президента Гитанаса Науседы, команда представительницы белорусской оппозиции дифференцирует свою деятельность, часть членов команды останется работать в Вильнюсе.

Тихановская баллотировалась против авторитарного президента Александра Лукашенко на выборах 2020 года; оппозиция утверждает, что она была истинной победительницей голосования.

Беларусь, которой Лукашенко правит с 1994 года, тогда подавила протесты, арестовала тысячи людей, а еще больше её граждан выехало за границу.