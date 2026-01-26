Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Смертельно опасные амёбы распространяются по миру! Учёные призывают действовать!

Редакция PRESS 26 января, 2026 16:37

Наука 0 комментариев

Учёные бьют тревогу: по всему миру распространяется группа малоизвестных микроорганизмов, которые способны выживать там, где гибнет почти всё живое — и именно поэтому представляют растущую угрозу для здоровья людей.

Речь идёт о так называемых свободноживущих амёбах. Они обитают в почве и воде, и большинство из них безвредны. Но некоторые виды могут вызывать тяжёлые и нередко смертельные инфекции.

Самый известный пример — амёба, которую в СМИ называют «поедающей мозг». Заражение происходит, когда загрязнённая вода попадает в нос, чаще всего во время купания. Болезнь встречается редко, но почти всегда заканчивается летально.

Что особенно беспокоит исследователей — необычайная живучесть этих организмов. Амёбы способны переносить высокие температуры, воздействие хлора и даже существовать внутри современных систем водоснабжения, которые считаются безопасными.

Но есть и ещё более тревожный момент.

Учёные отмечают, что амёбы могут служить своего рода «убежищем» для опасных бактерий и вирусов. Патогены прячутся внутри них, избегая дезинфекции, а затем продолжают распространяться вместе с питьевой водой. Этот эффект называют «троянским конём» — и он может способствовать в том числе росту устойчивости к антибиотикам.

Ситуацию усугубляет изменение климата. Повышение температуры создаёт благоприятные условия для теплолюбивых амёб, позволяя им проникать в регионы, где раньше они почти не встречались. В ряде стран уже зафиксирован рост случаев заражения, связанных с рекреационными водоёмами.

Авторы исследования подчёркивают: проблема находится на стыке медицины, экологии и инфраструктуры. Поэтому они призывают к комплексному подходу — усилению мониторинга, улучшению диагностики и внедрению более современных технологий очистки воды.

По словам учёных, амёбы — это не экзотическая редкость и не тема для научных журналов «на будущее». Это риск, который формируется прямо сейчас — в водоёмах и системах, с которыми люди сталкиваются каждый день.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров
Важно

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма
Важно

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске
ЧП и криминал

Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Читать
Загрузка

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Читать

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Читать

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Читать

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Читать