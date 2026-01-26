Смертельно опасные амёбы распространяются по миру! Учёные призывают действовать!

Речь идёт о так называемых свободноживущих амёбах. Они обитают в почве и воде, и большинство из них безвредны. Но некоторые виды могут вызывать тяжёлые и нередко смертельные инфекции.

Самый известный пример — амёба, которую в СМИ называют «поедающей мозг». Заражение происходит, когда загрязнённая вода попадает в нос, чаще всего во время купания. Болезнь встречается редко, но почти всегда заканчивается летально.

Что особенно беспокоит исследователей — необычайная живучесть этих организмов. Амёбы способны переносить высокие температуры, воздействие хлора и даже существовать внутри современных систем водоснабжения, которые считаются безопасными.

Но есть и ещё более тревожный момент.

Учёные отмечают, что амёбы могут служить своего рода «убежищем» для опасных бактерий и вирусов. Патогены прячутся внутри них, избегая дезинфекции, а затем продолжают распространяться вместе с питьевой водой. Этот эффект называют «троянским конём» — и он может способствовать в том числе росту устойчивости к антибиотикам.

Ситуацию усугубляет изменение климата. Повышение температуры создаёт благоприятные условия для теплолюбивых амёб, позволяя им проникать в регионы, где раньше они почти не встречались. В ряде стран уже зафиксирован рост случаев заражения, связанных с рекреационными водоёмами.

Авторы исследования подчёркивают: проблема находится на стыке медицины, экологии и инфраструктуры. Поэтому они призывают к комплексному подходу — усилению мониторинга, улучшению диагностики и внедрению более современных технологий очистки воды.

По словам учёных, амёбы — это не экзотическая редкость и не тема для научных журналов «на будущее». Это риск, который формируется прямо сейчас — в водоёмах и системах, с которыми люди сталкиваются каждый день.