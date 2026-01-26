Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске

Под вой сирен муниципальная полиция преследовала автомобиль Volvo, получив информацию о том, что у водителя нет водительского удостоверения. Остановить машину удалось лишь перекрыв ей дорогу.

Водитель не скрывал, что не имеет права управлять автомобилем. После остановки транспортного средства он был разговорчив и прямо признался, что прав у него действительно нет. На вопрос полицейских, употреблял ли он алкоголь, мужчина ответил отрицательно. Однако затем, выждав удобный момент, он попытался скрыться на автомобиле.

Полицейские бросились в погоню. Когда машина заехала в тупик, водитель и пассажир продолжили бегство пешком, однако правоохранителям удалось их догнать.

У пассажира на переднем сиденье был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, предположительно наркотиками.

Водителя удалось задержать после прибытия сотрудников Государственной полиции. В связи с произошедшим начат процесс по делу об административных правонарушениях. В настоящее время водитель находится в Центральной тюрьме, поскольку мужчина числился в розыске.

В отношении него уже имелся вступивший в силу судебный приговор по другому делу — лишение свободы. Также начат уголовный процесс за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и управление транспортным средством без водительского удостоверения.