Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске

Редакция PRESS 26 января, 2026 17:30

ЧП и криминал

Заподозрив, что водитель автомобиля Volvo, возможно, передвигается без водительского удостоверения, сотрудники муниципальной полиции в Кенгарагсе попытались остановить данное транспортное средство. Выяснилось, что отсутствие прав — не самая большая проблема. Водителю уже давно следовало находиться за решёткой, сообщает программа «Degpunktā».

Под вой сирен муниципальная полиция преследовала автомобиль Volvo, получив информацию о том, что у водителя нет водительского удостоверения. Остановить машину удалось лишь перекрыв ей дорогу.

Водитель не скрывал, что не имеет права управлять автомобилем. После остановки транспортного средства он был разговорчив и прямо признался, что прав у него действительно нет. На вопрос полицейских, употреблял ли он алкоголь, мужчина ответил отрицательно. Однако затем, выждав удобный момент, он попытался скрыться на автомобиле.

Полицейские бросились в погоню. Когда машина заехала в тупик, водитель и пассажир продолжили бегство пешком, однако правоохранителям удалось их догнать.

У пассажира на переднем сиденье был обнаружен пакетик с белым порошкообразным веществом, предположительно наркотиками.

Водителя удалось задержать после прибытия сотрудников Государственной полиции. В связи с произошедшим начат процесс по делу об административных правонарушениях. В настоящее время водитель находится в Центральной тюрьме, поскольку мужчина числился в розыске.

В отношении него уже имелся вступивший в силу судебный приговор по другому делу — лишение свободы. Также начат уголовный процесс за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и управление транспортным средством без водительского удостоверения.

Важно 20:27

Важно

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

