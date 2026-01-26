Вдруг ваш дом взорвётся: как провели эти 5 лет жильцы разрушенного дома на ул. Мелнсила?

Сармите Дреймане прожила с семьей в доме на Мелнсила более тридцати лет. Квартира была приобретена в советские годы, и за это время в нее были вложены значительные средства. Там хозяева воспитали детей и провели большую часть жизни.

После взрыва состоялась встреча с самоуправлением. Жильцам была обещана быстрая поддержка и решения - у людей поселилась надежда на то, что последствия будут устранены.

"Конечно, были громкие заявления - "Да, мы поможем!"... Большое спасибо г-ну Стакису - его помощь проявилась в рукопожатии мужу. Глядя мужу в глаза, он заявил: "Ты знаешь, мы все сделаем, мы будем помогать до последнего, вы все получите обратно, все будет нормально". Но это и была вся помощь, а официально нужно было обращаться в то социальное отделение, из которого каждому выдали по 500 евро", - рассказала Сармите.

В ходе судебного процесса Рижская дума не искала решения, а годами пыталась доказать, что за взрыв не отвечает. Уголовный процесс по факту взрыва длился два года. Предполагаемый виновный сам погиб в происшествии. Жители обратились в суд с гражданским иском к Рижской думе.

Суд первой инстанции принял решение в пользу потерпевших, признав, что самоуправление не выполнило обязанности собственника квартиры. Дума обжаловала приговор. Окружной суд решил в пользу самоуправления, и дело сейчас поступило в третью инстанцию. Департамент жилья и среды Рижской думы до окончательного решения никаких решений принимать не собирается.

В ходе всего судебного процесса обсуждалось мировое соглашение с главным условием - выделением пострадавшим жителям равноценных квартир от города. Самоуправление не было готово к такому мирному урегулированию.

После взрыва судьбы жителей дома сложились по-разному. Сармите с мужем благодаря страховке смогли приобрести квартиру на Кундзиньсале. Другие до сих пор борются с последствиями, а одна из жительниц дома за эти годы скончалась.

Сармите говорит спасибо не институтам, а людям, которые не были равнодушны и помогали. В этом году похожий случай произошел на улице Баускас, где в принадлежащей самоуправлению квартире взрыв частично разрушил жилой дом.

Исход дела на ул. Мелнсила в суде определит, какой будет ответственность самоуправления в подобных случаях впредь.

Между тем департамент жилья и среды разработал проект обязательных правил, предусматривающих добавление к арендной плате за пользование муниципальными квартирами страхования, чтобы в будущем свести к минимуму последствия подобных ситуаций.

Решение об этих изменениях депутаты планируют принять в первой половине этого года.

(TV3.lv)