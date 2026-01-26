Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Вдруг ваш дом взорвётся: как провели эти 5 лет жильцы разрушенного дома на ул. Мелнсила?

© LETA 26 января, 2026 13:28

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Даже спустя пять лет после взрыва в муниципальной квартире на ул. Мелнсила ответственность за случившееся до сих пор выясняется в суде. В первой инстанции потерпевшие победили, но Рижская дума обжаловала приговор, решив продолжить разбирательство. Дело дошло до Сената. Между тем судьба дома и потери жильцов остаются нерешенными, сообщает программа телеканала TV3 "Ничего личного".

Сармите Дреймане прожила с семьей в доме на Мелнсила более тридцати лет. Квартира была приобретена в советские годы, и за это время в нее были вложены значительные средства. Там хозяева воспитали детей и провели большую часть жизни.

После взрыва состоялась встреча с самоуправлением. Жильцам была обещана быстрая поддержка и решения - у людей поселилась надежда на то, что последствия будут устранены.

"Конечно, были громкие заявления - "Да, мы поможем!"... Большое спасибо г-ну Стакису - его помощь проявилась в рукопожатии мужу. Глядя мужу в глаза, он заявил: "Ты знаешь, мы все сделаем, мы будем помогать до последнего, вы все получите обратно, все будет нормально". Но это и была вся помощь, а официально нужно было обращаться в то социальное отделение, из которого каждому выдали по 500 евро", - рассказала Сармите.

В ходе судебного процесса Рижская дума не искала решения, а годами пыталась доказать, что за взрыв не отвечает. Уголовный процесс по факту взрыва длился два года. Предполагаемый виновный сам погиб в происшествии. Жители обратились в суд с гражданским иском к Рижской думе.

Суд первой инстанции принял решение в пользу потерпевших, признав, что самоуправление не выполнило обязанности собственника квартиры. Дума обжаловала приговор. Окружной суд решил в пользу самоуправления, и дело сейчас поступило в третью инстанцию. Департамент жилья и среды Рижской думы до окончательного решения никаких решений принимать не собирается.

В ходе всего судебного процесса обсуждалось мировое соглашение с главным условием - выделением пострадавшим жителям равноценных квартир от города. Самоуправление не было готово к такому мирному урегулированию.

После взрыва судьбы жителей дома сложились по-разному. Сармите с мужем благодаря страховке смогли приобрести квартиру на Кундзиньсале. Другие до сих пор борются с последствиями, а одна из жительниц дома за эти годы скончалась.

Сармите говорит спасибо не институтам, а людям, которые не были равнодушны и помогали. В этом году похожий случай произошел на улице Баускас, где в принадлежащей самоуправлению квартире взрыв частично разрушил жилой дом.

Исход дела на ул. Мелнсила в суде определит, какой будет ответственность самоуправления в подобных случаях впредь.

Между тем департамент жилья и среды разработал проект обязательных правил, предусматривающих добавление к арендной плате за пользование муниципальными квартирами страхования, чтобы в будущем свести к минимуму последствия подобных ситуаций.

Решение об этих изменениях депутаты планируют принять в первой половине этого года.

(TV3.lv)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов
Важно

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии
Важно

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании
Важно

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании (4)

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать
Загрузка

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Мир 15:36

Мир 0 комментариев

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Читать

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Читать

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Читать

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

Мнения 15:14

Мнения 0 комментариев

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Читать

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Мир 14:50

Мир 0 комментариев

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Читать

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Читать