«Я еще раз заявляю, что дистанцируюсь от этого „праздника“ и не желаю иметь с ним ничего общего. Это не будет моим праздником», — подчеркивает композитор.

Паулс отмечает, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображения или товарного знака в этом проекте. Маэстро выражает свое возмущение действиями организаторов, которые долгое время и в больших масштабах использовали его имя для продвижения и рекламы.

«Это создало у многих людей неверное представление о моем активном участии. Мое имя там красуется повсюду. Это совершенно неверно», — так описывает ситуацию Паулс.

Чтобы урегулировать ситуацию и защитить свои права, композитор обратился к адвокату для разрешения вопроса юридическим путем.

Как уже сообщалось, ряд известных музыкантов, включая певца Интара Бусулиса, в открытом письме призвали местные органы власти и Министерство культуры дать оценку этому мероприятию. Музыканты указывают на то, что проект является «неэтичным и манипулятивным», поскольку, используя имя Паулса без его согласия, были введены в заблуждение как участники, так и зрители.

В ответ на возражения маэстро организаторы мероприятия — SIA «Auss Media» и Латвийская фестивальная ассоциация — объявили о смене названия на «Фестиваль песни «За мою родину»». Художественный руководитель проекта Янис Кирсис отметил, что это было сделано из уважения к «скептицизму» Паулса, но содержание и концепция мероприятия остаются неизменными.

Как сообщалось, концерт запланирован на 11 июля 2026 года в Межапарке в честь 90-летия Паулса, и более 13 000 певцов подали заявки на участие.