Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте (3)

26 января, 2026

В связи с общественным возмущением маэстро Раймонд Паулс выступил с заявлением, в котором категорически дистанцировался от мероприятия, ранее объявленного как «Песенный фестиваль Раймонда Паулса», и сообщил, что нанял адвоката для защиты своих прав, сообщает Jauns.lv.

«Я еще раз заявляю, что дистанцируюсь от этого „праздника“ и не желаю иметь с ним ничего общего. Это не будет моим праздником», — подчеркивает композитор.

Паулс отмечает, что никогда не давал согласия на использование своего имени, фамилии, изображения или товарного знака в этом проекте. Маэстро выражает свое возмущение действиями организаторов, которые долгое время и в больших масштабах использовали его имя для продвижения и рекламы.

«Это создало у многих людей неверное представление о моем активном участии. Мое имя там красуется повсюду. Это совершенно неверно», — так описывает ситуацию Паулс.

Чтобы урегулировать ситуацию и защитить свои права, композитор обратился к адвокату для разрешения вопроса юридическим путем.

Как уже сообщалось, ряд известных музыкантов, включая певца Интара Бусулиса, в открытом письме призвали местные органы власти и Министерство культуры дать оценку этому мероприятию. Музыканты указывают на то, что проект является «неэтичным и манипулятивным», поскольку, используя имя Паулса  без его согласия, были введены в заблуждение как участники, так и зрители.

В ответ на возражения маэстро организаторы мероприятия — SIA «Auss Media» и Латвийская фестивальная ассоциация — объявили о смене названия на «Фестиваль песни «За мою родину»». Художественный руководитель проекта Янис Кирсис отметил, что это было сделано из уважения к «скептицизму» Паулса, но содержание и концепция мероприятия остаются неизменными.

Как сообщалось, концерт запланирован на 11 июля 2026 года в Межапарке в честь 90-летия Паулса, и более 13 000 певцов подали заявки на участие. 

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии
От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок
Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании
«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов (3)

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО (3)

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Рижская дума «под градусом»: этика против закона (3)

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной (3)

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek (3)

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию (3)

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии (3)

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

