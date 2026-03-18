Тем временем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует дело о разглашении нераскрытой информации, в котором фигурирует Эдвинс Бальшевич, государственный секретарь Министерства интеллектуального управления и регионального развития, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и предприниматель, стало известно LETA.

В пресс-релизе ГП говорится, что полиция провела процессуальные действия в рамках уголовного дела, возбужденного ЕРРО, осуществив масштабную операцию по задержанию и ликвидации организованной преступной группы, подозреваемой в нарушениях процедур государственных закупок, связанных с приобретением ИТ-систем для государственных учреждений. Вчера в ходе процессуальных действий в Риге и Рижском крае полиция и партнеры по сотрудничеству задержали 21 человека, в том числе государственных чиновников.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицируется в соответствии со статьей Уголовного кодекса как мошенничество, совершенное в крупном масштабе организованной группой лиц, и как отмывание денег в крупном масштабе организованной группой лиц.

В ходе расследования было установлено, что организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение о предварительном определении победителей государственных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития (ERAF) на сумму до 1,5 миллиона евро.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились обеспечить передачу проектных задач заранее отобранным компаниям, после чего незаконно полученная прибыль делилась между участниками. Также имеются подозрения, что контракты были заключены незаконно с помощью государственных служащих.

Вчера в Риге и Рижском крае было проведено в общей сложности 67 обысков, как по месту жительства физических лиц, так и в компаниях, в результате которых было получено большое количество возможных улик, а также задержан 21 человек.

В расследовании участвовали многочисленные полицейские силы, а также Европейская прокуратура и Европол.

KNAB подтвердил агентству LETA, что вчера в Риге были проведены уголовно-процессуальные действия. Они имели место в рамках уголовного разбирательства, инициированного KNAB 11 марта, в котором расследуется возможное разглашение нераскрытой информации.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация указывает на то, что два государственных чиновника могли разгласить бизнесмену нераскрытую информацию, которая не является государственной тайной, но считается конфиденциальной. Разглашенная информация касается закупок ИТ-оборудования в различных государственных учреждениях.

KNAB подтвердил, что в настоящее время три лица, участвующие в уголовном процессе, имеют право на защиту. Это сотрудник Министерства интеллектуального управления и регионального развития, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и бизнесмен.

Никаких мер безопасности в отношении лиц, участвующих в этом уголовном процессе, не применялось.

В настоящее время KNAB не может предоставить более подробную информацию об уголовном процессе и лицах, участвующих в нем.

Как стало известно LETA из Министерства окружающей среды, развития сельских районов и природных ресурсов, правоохранительные органы связались с государственным секретарем Министерства окружающей среды, развития сельских районов и природных ресурсов Бальшевичем, и он сотрудничает с соответствующим учреждением, предоставляя всю необходимую информацию.

Учитывая, что государственный секретарь подписал соглашение о неразглашении, он не может дать дальнейших комментариев.

Как стало известно LETA из Министерства окружающей среды, развития сельских районов и природных ресурсов, Бальшевич сегодня прибыл на работу в министерство.