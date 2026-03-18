Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Задержан 21 человек, включая госчиновников: подозрение в крупном мошенничестве при закупке ИТ-оборудования (2)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 17:22

Выбор редакции 2 комментариев

В понедельник Государственная полиция (ГП) задержала 21 человека, включая государственных чиновников, по подозрению в мошенничестве при закупке информационных технологий на сумму 1,5 миллиона евро в рамках уголовного дела, возбужденного Европейской прокуратурой (ЕРРО), сообщило агентство LETA.

Тем временем Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) расследует дело о разглашении нераскрытой информации, в котором фигурирует Эдвинс Бальшевич, государственный секретарь Министерства интеллектуального управления и регионального развития, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и предприниматель, стало известно LETA.

В пресс-релизе ГП говорится, что полиция провела процессуальные действия в рамках уголовного дела, возбужденного ЕРРО, осуществив масштабную операцию по задержанию и ликвидации организованной преступной группы, подозреваемой в нарушениях процедур государственных закупок, связанных с приобретением ИТ-систем для государственных учреждений. Вчера в ходе процессуальных действий в Риге и Рижском крае полиция и партнеры по сотрудничеству задержали 21 человека, в том числе государственных чиновников.

Уголовное дело было возбуждено в конце прошлого года и квалифицируется в соответствии со статьей Уголовного кодекса как мошенничество, совершенное в крупном масштабе организованной группой лиц, и как отмывание денег в крупном масштабе организованной группой лиц.

В ходе расследования было установлено, что организованная группа лиц заключила незаконное тайное соглашение о предварительном определении победителей государственных закупок как минимум по шести проектам, финансируемым Европейским фондом регионального развития (ERAF) на сумму до 1,5 миллиона евро.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует о том, что члены организованной группы договорились обеспечить передачу проектных задач заранее отобранным компаниям, после чего незаконно полученная прибыль делилась между участниками. Также имеются подозрения, что контракты были заключены незаконно с помощью государственных служащих.

Вчера в Риге и Рижском крае было проведено в общей сложности 67 обысков, как по месту жительства физических лиц, так и в компаниях, в результате которых было получено большое количество возможных улик, а также задержан 21 человек.

В расследовании участвовали многочисленные полицейские силы, а также Европейская прокуратура и Европол.

Тем временем, KNAB расследует дело о разглашении нераскрытой информации с участием Бальшевича, сотрудника Государственного агентства цифрового развития, и бизнесмена.

KNAB подтвердил агентству LETA, что вчера в Риге были проведены уголовно-процессуальные действия. Они имели место в рамках уголовного разбирательства, инициированного KNAB 11 марта, в котором расследуется возможное разглашение нераскрытой информации.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация указывает на то, что два государственных чиновника могли разгласить бизнесмену нераскрытую информацию, которая не является государственной тайной, но считается конфиденциальной. Разглашенная информация касается закупок ИТ-оборудования в различных государственных учреждениях.

KNAB подтвердил, что в настоящее время три лица, участвующие в уголовном процессе, имеют право на защиту. Это сотрудник Министерства интеллектуального управления и регионального развития, сотрудник Государственного агентства цифрового развития и бизнесмен.

Никаких мер безопасности в отношении лиц, участвующих в этом уголовном процессе, не применялось.

В настоящее время KNAB не может предоставить более подробную информацию об уголовном процессе и лицах, участвующих в нем.

Как стало известно LETA из Министерства окружающей среды, развития сельских районов и природных ресурсов, правоохранительные органы связались с государственным секретарем Министерства окружающей среды, развития сельских районов и природных ресурсов Бальшевичем, и он сотрудничает с соответствующим учреждением, предоставляя всю необходимую информацию.

Учитывая, что государственный секретарь подписал соглашение о неразглашении, он не может дать дальнейших комментариев.

Как стало известно LETA из Министерства окружающей среды, развития сельских районов и природных ресурсов, Бальшевич сегодня прибыл на работу в министерство.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Главные новости

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Важно

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет (2)

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах (2)

Животные 17:41

Животные 2 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 17:35

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 17:25

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 17:19

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

