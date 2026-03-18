Но и мы не любим своё правительство: Боярс о другом взгляде на Иран

То, что сейчас происходит в Иране, и то, что нам пытаются внушить, по его мнению, — это чепуха. «Что там происходит на самом деле, вы можете увидеть, путешествуя, и если вы там побывали, то уже не сможете нести полную чушь», — считает Боярс. А если вы встретите людей, которые там живут, будете внимательны и открыты для общения, то сможете многое понять и узнать. Но нужно ехать с открытым сердцем и наблюдать самим, — убежден бывший мэр Риги.

«Дядюшка Трамп» — это одно, но многие это повторяют, и это «приживается», и когда потом рассказываешь об этом друзьям, они не верят, думают, что там творится кошмар, что там, если женщина сделала что-то не так, в неё сразу стреляют… Мы должны понимать, что существуют разные силы, это никакая теория заговора. Идет игра на большие ставки, поэтому им понятно, что нужно вкладывать средства в PR (связи с общественностью) или «подготовку почвы», чтобы оправдать свои действия, сказал Г. Боярс.

«Но я не говорю, что там все в порядке. Не все любят свое правительство, но и мы его не любим. Например, я тоже не люблю свое», — признался Боярс.