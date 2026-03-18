«Хуже, чем в туннеле у вокзала!» Женщина возмущена аэропортом в Риге

@riga_airport Vai jūs, lūdzu, nevarētu beidzot aizvākt tās agresīvās skaistumkopējas no gaiteņa uz termināļiem? Lidoju pagājušajā nedēļā. Ne tikai bija skaļas un verbāli agresīvas, bet aizšķērsoja ceļu pasažieriem un traucēja pasažieru plūsmu. Lidostā trakāk kā stacijas tunelī!— Ilze (@Jenotsons) March 9, 2026
В посте пользовательницы Илзе, быстро набравшем популярность, ситуация сравнивается с хаосом в туннелях у железнодорожной станции: «В аэропорту хуже, чем в туннеле у вокзала!». По словам пассажиров, продавщицы (в основном женщины) стоят прямо в зоне вылета, загораживают проходы и навязывают дорогую косметику — например, так называемый «золотой крем» за 350 евро. При отказе они могут преследовать по всему терминалу, кричать и даже мешать физически.
Проблема не новая — жалобы появляются с 2024 года, и многие отмечают, что в других аэропортах мира такой агрессивной торговли нет. «В других аэропортах продавцы стоят у своих стоек и улыбаются. В Риге — настоящая зона охоты», — пишет один из комментаторов. Другие добавляют, что это портит впечатление о Латвии и может отпугивать туристов.
Руководство аэропорта пока не отреагировало на призывы перенести зону торговли в другое место. Пассажиры надеются, что общественное внимание заставит ситуацию измениться, чтобы люди могли спокойно добраться до самолёта без лишнего стресса.