«Хуже, чем в туннеле у вокзала!» Женщина возмущена аэропортом в Риге

В посте пользовательницы Илзе, быстро набравшем популярность, ситуация сравнивается с хаосом в туннелях у железнодорожной станции: «В аэропорту хуже, чем в туннеле у вокзала!». По словам пассажиров, продавщицы (в основном женщины) стоят прямо в зоне вылета, загораживают проходы и навязывают дорогую косметику — например, так называемый «золотой крем» за 350 евро. При отказе они могут преследовать по всему терминалу, кричать и даже мешать физически.

Проблема не новая — жалобы появляются с 2024 года, и многие отмечают, что в других аэропортах мира такой агрессивной торговли нет. «В других аэропортах продавцы стоят у своих стоек и улыбаются. В Риге — настоящая зона охоты», — пишет один из комментаторов. Другие добавляют, что это портит впечатление о Латвии и может отпугивать туристов.

Руководство аэропорта пока не отреагировало на призывы перенести зону торговли в другое место. Пассажиры надеются, что общественное внимание заставит ситуацию измениться, чтобы люди могли спокойно добраться до самолёта без лишнего стресса.