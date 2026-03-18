Зелёный лук на подоконнике и магазинный: в чём разница?

Прорастать отказывается

В социальных сетях на форумах огородников нередко можно встретить рассказы о неудачных попытках по обустройству импровизированных теплиц на подоконниках. Казалось бы, чего проще: купил в магазине репчатый лук, выбрал самую лучшую луковицу (она должна быть плотной, иметь внушительный вес и блестящую шелуху), обрезал донышко, чтобы этой стороной водрузить экземпляр в баночку, наполненную водой, и выставил на подоконник. Но вот что удивительно: чаще всего ни корешков, ни, самое главное, зеленых перышек от магазинной луковицы добиться не удается.

Этому есть две причины. Первая — естественная. Чтобы лук начал прорастать, он должен пройти период покоя, который обычно длится 3-5 месяцев (в зависимости от сорта).

Весной в супермаркетах часто продается лук, недавно собранный в других странах Европы. Его высушили и тут же отправили в продажу. Если такую луковицу сразу поставить на выгонку, она может не дать ни корней, ни зелени.

Кроме того, специалисты советуют обратить внимание на количество зачатков внутри луковицы. Для проверки нужно взять несколько экземпляров из партии и разрезать их пополам. Если внутри один зачаток — зелени будет мало. Лучше выбирать так называемые многогнездные луковицы — с тремя и более зачатками.

Но есть и вторая причина — искусственная. Не секрет, что производители заинтересованы в том, чтобы продукция хранилась как можно дольше без появления зеленых перышков. Поэтому применяют различные химические препараты, задерживающие прорастание, — например, малеиновый гидразид.

В аннотации сказано, что он служит для подавления прорастания и повышения устойчивости к болезням при хранении лука на репку.

Раствором препарата в количестве 300 литров на гектар опрыскивают посадки за 10-14 дней до сбора урожая. Разбудить обработанную таким образом луковицу значительно сложнее.

Тем не менее можно попробовать подготовить посадочный материал самостоятельно. За пять-семь дней до посадки луковицы кладут в холодильник, а непосредственно перед высадкой замачивают примерно на час в горячей (но не в кипящей) воде. Затем острым ножом аккуратно подрезают донышко луковицы — тогда корешки, а за ними и зеленое перо появятся быстрее.

При желании перед замачиванием в воде можно срезать и верхушку. Самыми урожайными считаются многогнездные луковицы неправильной формы — с них получают два пучка зелени и более.

Секреты тепличного производства

Зеленый лук, в отличие от своих собратьев по зелени, лучше вписался в новую концепцию. Эта культура менее требовательна к свету и теплу. Даже при температуре +10...+15° лук развивается вполне благополучно.

Разница появляется в скорости: при оптимальной температуре урожай получают через 22–25 дней, при пониженной — через 35–40. Но этот срок можно сократить за счет применения различных технологий и препаратов.

Также требуется и должное освещение. Для полноценного роста световой день должен составлять около 12 часов. Особенно это важно на второй–третьей неделе развития: при нехватке света перо становится бледным и слабым.

В тепличном производстве луковицы прежде всего помещают в бак с теплой (28-30°) водой, иногда с добавлением химических веществ — стимуляторов роста. Перед посадкой головки луковиц подрезают, чтобы ускорить прорастание.

Высаживают посадочный материал в мелкий гравий или керамзит, но луковицы должны соприкасаться и иметь доступ к питательному раствору. Именно за счет питательных смесей за две недели вырастают перья товарного размера.

Естественно, смесь состоит не только из воды — в нее добавляют стимуляторы роста (к примеру, гетероауксин, этамон и пр.), а также удобрения, в том числе нитратные (суперфосфат и пр.). Именно наличие нитратов чаще всего и вызывает беспокойство потребителей.

Эти опасные нитраты

Нитраты являются основным строительным материалом для растений. Это азотные соединения, необходимые растениям для роста. Они входят в состав азотных минеральных удобрений (нитратных, аммиачных, аммиачно–нитратных, амидных, комбинированных и т. п.). Умеренное потребление растительной пищи, содержащей нитраты, обычно не представляет опасности: они не накапливаются в организме и выводятся естественным путем.

Но при ежедневном поступлении нитратов в организм под воздействием микрофлоры и ферментов в желудочно–кишечном тракте могут образоваться более опасные соединения — нитриты, которые приводят к кислородному голоданию, превращая гемоглобин в метгемоглобин. В результате кровь хуже справляется со своей основной функцией — снабжением всех клеток тканей кислородом, что приводит к гипоксии.

Для взрослого человека допустимая суточная доза нитратов составляет около 325 мг. Для детей ее рассчитывают исходя из 5 мг на килограмм массы тела. Однако эти цифры мало что говорят.

В Латвии, как и в других странах Евросоюза, действуют нормы применения удобрений, а продукция периодически проходит лабораторный контроль. Пока о каком–то запредельном содержании нитратов в тепличной зелени информации нет.

К тому же, для того чтобы получить потенциально опасную дозу, человеку пришлось бы съесть около килограмма зеленого лука за один присест, что маловероятно. Обычно мы употребляем зелень в гораздо меньших количествах, а значит, нитратное отравление нам не грозит. Впрочем, если хотите себя обезопасить, замочите покупку в воде на 30–40 минут.

Советы покупателям

* Перья зеленого лука должны быть плотными, упругими и иметь насыщенную темно-зеленую окраску.

* Если при легком нажатии зелень вялая, водянистая или ломкая — продукт уже начал терять свежесть.

* Очень длинные и идеально ровные перья нередко выращены с активным применением стимуляторов роста.

* Запах должен быть свежий, без кислинки. Любые посторонние запахи — повод отказаться от покупки.

Александр ФЕДОТОВ