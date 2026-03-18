Латвия снова переходит на летнее время: а потом?

При переходе на летнее время Латвия перейдет в часовой пояс GMT+3 (EEST). Традиционно этот маневр «украдет» у населения час сна, но обеспечит более светлые вечера на протяжении всей весны и лета.

Считается, что это делается для более эффективного и рационального использования светлого времени суток, а также для экономии электроэнергии. Однако, есть и другие причины — например, синхронизация с другими странами.

Идея смещения времени не нова — она появилась еще в конце XVIII века. Бенджамин Франклин изобрел эту концепцию в 1784 году, полагая, что более ранний подъем позволит сэкономить свечи и деньги. Перевод часов вперед для более эффективного использования дневного света в теплые месяцы был официально принят во время Первой мировой войны в рамках глобальной попытки экономии энергии.

США переходят на летнее время (Daylight Saving Time). Это происходит ежегодно во второе воскресенье марта, когда стрелки переводят на час вперед, и заканчивается в первое воскресенье ноября. В 2026 году переход состоялся 8 марта. Большинство штатов придерживаются этого графика, кроме Аризоны и Гавайев.

В Евросоюзе и Европе почти все страны переводят часы, за исключением Исландии, которая живет по единому времени круглый год. Турция, Белоруссия и Россия также отказались от сезонного перевода часов, перейдя на постоянное время, однако они не являются членами ЕС. Исландия — единственная страна, не меняющая время.

Многие европейские страны, такие как Испания и Польша, обсуждают отмену перевода часов из-за отсутствия экономической выгоды и влияния на здоровье, но окончательного решения на уровне всего Евросоюза пока не принято.

В 2018 году Еврокомиссия предложила странам ЕС отказаться от перевода стрелок часов, и, начиная с 2019-го выбрать либо зимнее, либо летнее время. По результатам опроса, проведенного среди нескольких миллионов граждан ЕС, более 80% респондентов высказались за отказ от периодической смены времени.

В 2019 году Европарламент поддержал предложение об отмене сезонного перевода часов дважды в год, позволив каждой стране самой решить, по какому времени — летнему или зимнему — она будет жить. Тогда правительство Латвии решило остаться в летнем времени. Однако, Европа единый подход к вопросу так и не выработала. В некоторых странах не решили, в каком времени остаться, из-за чего был риск, что соседние страны могут выбрать разное время.

Дискуссии в ЕС на эту тему были отложены на неопределенное время. По этой причине по-прежнему в силе привычный порядок с переводом часов два раза в год.

Соответственно, Латвия вернется к зимнему времени в этом году в ночь с субботы 24 октября на воскресенье 25 октября, переведя стрелки часов на один час назад в 04:00.

Это стандартная процедура, действующая в ЕС. В результате жители страны получат дополнительный час сна, однако темнеть по вечерам станет раньше.

Таким образом, с конца марта до конца октября Латвия будет жить по летнему времени, а после этого вновь перейдет на зимний режим.