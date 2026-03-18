На Латвию идет похолодание: ждём дожди, мокрый снег и заморозки

В четверг днем ​​и в ночь на пятницу с северо-запада над Латвией пройдут дождевые облака, также ожидаются мокрый снег и туман. В пятницу погода прояснится, но в Латгалии сохранится облачность. Слабый или умеренный юго-западный ветер сменится северным.

В субботу и воскресенье ожидается небольшая переменная облачность без осадков. Ветер сменит направление с южного на юго-западное, будет дуть слабо или умеренно.

В ближайшие ночи температура воздуха опустится до +2–5 градусов, максимальная температура днем ​​составит +3–10 градусов, в субботу и воскресенье в большей части страны воздух потеплеет до +8–13 градусов.

Уровень воды в реках будет в основном продолжать снижаться.

Уже сообщалось, что день стал длиннее ночи, и астрономическая весна начнётся 20 марта.