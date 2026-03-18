Мошенники, выдавая себя за сотрудников Государственной полиции и банков, завоевали доверие граждан и обманным путем выманили у жителей Латвии около 2 000 000 евро. В ходе расследования было выявлено более 170 так называемых «денежных мулов», из которых 90 были признаны подозреваемыми.

Кроме того, были установлены личности лиц, которым курьеры переводили незаконно полученные средства. Эти лица действовали как незаконные обменники криптовалюты, предоставляя эти незаконные услуги в Риге. Также были задержаны несколько человек, работавших в мошенническом колл-центре, в том числе и говорившие по-латышски. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года несколько жителей Латвии обратились в Государственную полицию с жалобами на мошеннические телефонные звонки от лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и банков.

При звонках мошенники сообщали о якобы выданных на их имя кредитах или подозрительной финансовой деятельности и просили о помощи в «разоблачении мошенников». Для этого жертв просили установить на компьютер или мобильный телефон программу удаленного доступа «AnyDesk» , а также подключиться к интернет-банку.

Таким образом, мошенники пытались получить банковские данные жертв и заставить их подтвердить совершенные ими операции. Мошеннические звонки совершались в форме агитации, с использованием имен сотрудников Государственной полиции и банков.

По указанным делам было возбуждено несколько уголовных дел, которые впоследствии были объединены в одно.

В общей сложности в ходе расследования правоохранительные органы выявили более 170 так называемых «денежных мулов» — некоторые из них признаны подозреваемыми, а некоторые уже переданы в уголовное преследование, несколько из которых уже осуждены.

Также были выявлены и задержаны 13 операторов мошеннического колл-центра, которые совершали мошеннические звонки, обманув жителей Латвии примерно на 2 000 000 евро.

В настоящее время в уголовном порядке возбуждено дело об изъятии денежных средств на сумму 829 650 евро.

Расследование также выявило, что с 2023 года в Латвии действовала международная организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией незаконно полученных финансовых средств. Деятельность группы была связана с телефонным мошенничеством в отношении граждан Европейского союза, включая жителей Латвии. Члены группы также искали лиц, соглашавшихся выступать в качестве так называемых «денежных мулов».

В сотрудничестве с эстонскими правоохранительными органами в 2024 году в Германии был арестован лидер этой организованной преступной группы, который впоследствии был осужден в Эстонии. Трое членов этой группы были арестованы в Латвии, каждый из них приговорен к трем годам лишения свободы.

Достаточные доказательства были также получены против незаконного обменника криптоактивов, который был приговорен к более чем шести годам лишения свободы. Еще двое человек бежали в Украину после ареста других членов группы в Европейском союзе.

2 марта этого года сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с коллегами из украинских правоохранительных органов, Евроюста и прокуратуры Латвийской Республики задержали в Ивано-Франковске двух членов организованной преступной группировки, бежавших в Украину.

Лица идентифицированы как подозреваемые в легализации незаконно полученных финансовых средств в организованной группе. В ходе процессуальных действий были изъяты два ноутбука и четыре мобильных телефона, а также другие вещественные доказательства, имеющие важное значение для расследования.

Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.

Полиция рекомендует: предупредите своих близким, прежде чем мошенник позвонит им!

ФОТО скриншот видео госполиции