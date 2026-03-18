И по-латышски говорили: полиция взяла больше 200 телефонных воров (2)

Редакция PRESS 18 марта, 2026 11:31

Новости Латвии 2 комментариев

Сотрудники Государственной полиции, проводящие целенаправленную работу по борьбе с киберпреступностью, в настоящее время расследуют уголовное дело, объединяющее 35 уголовных дел о мошенничестве, совершенных в 2023 и 2024 годах, сообщает Госполиция на своей страничке в Фейсбуке.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников Государственной полиции и банков, завоевали доверие граждан и обманным путем выманили у жителей Латвии около 2 000 000 евро. В ходе расследования было выявлено более 170 так называемых «денежных мулов», из которых 90 были признаны подозреваемыми.

Кроме того, были установлены личности лиц, которым курьеры переводили незаконно полученные средства. Эти лица действовали как незаконные обменники криптовалюты, предоставляя эти незаконные услуги в Риге. Также были задержаны несколько человек, работавших в мошенническом колл-центре, в том числе и говорившие по-латышски. Расследование уголовного дела продолжается.

В ходе досудебного расследования выяснилось, что в период с сентября 2023 по сентябрь 2024 года несколько жителей Латвии обратились в Государственную полицию с жалобами на мошеннические телефонные звонки от лиц, выдававших себя за сотрудников полиции и банков.

При звонках мошенники сообщали о якобы выданных на их имя кредитах или подозрительной финансовой деятельности и просили о помощи в «разоблачении мошенников». Для этого жертв просили установить на компьютер или мобильный телефон программу удаленного доступа «AnyDesk» , а также подключиться к интернет-банку.

Таким образом, мошенники пытались получить банковские данные жертв и заставить их подтвердить совершенные ими операции. Мошеннические звонки совершались в форме агитации, с использованием имен сотрудников Государственной полиции и банков.

По указанным делам было возбуждено несколько уголовных дел, которые впоследствии были объединены в одно.

В общей сложности в ходе расследования правоохранительные органы выявили более 170 так называемых «денежных мулов» — некоторые из них признаны подозреваемыми, а некоторые уже переданы в уголовное преследование, несколько из которых уже осуждены.

Также были выявлены и задержаны 13 операторов мошеннического колл-центра, которые совершали мошеннические звонки, обманув жителей Латвии примерно на 2 000 000 евро.

В настоящее время в уголовном порядке возбуждено дело об изъятии денежных средств на сумму 829 650 евро.

Расследование также выявило, что с 2023 года в Латвии действовала международная организованная преступная группа, занимавшаяся легализацией незаконно полученных финансовых средств. Деятельность группы была связана с телефонным мошенничеством в отношении граждан Европейского союза, включая жителей Латвии. Члены группы также искали лиц, соглашавшихся выступать в качестве так называемых «денежных мулов».

В сотрудничестве с эстонскими правоохранительными органами в 2024 году в Германии был арестован лидер этой организованной преступной группы, который впоследствии был осужден в Эстонии. Трое членов этой группы были арестованы в Латвии, каждый из них приговорен к трем годам лишения свободы.

Достаточные доказательства были также получены против незаконного обменника криптоактивов, который был приговорен к более чем шести годам лишения свободы. Еще двое человек бежали в Украину после ареста других членов группы в Европейском союзе.

2 марта этого года сотрудники Государственной полиции в сотрудничестве с коллегами из украинских правоохранительных органов, Евроюста и прокуратуры Латвийской Республики задержали в Ивано-Франковске двух членов организованной преступной группировки, бежавших в Украину.

Лица идентифицированы как подозреваемые в легализации незаконно полученных финансовых средств в организованной группе. В ходе процессуальных действий были изъяты два ноутбука и четыре мобильных телефона, а также другие вещественные доказательства, имеющие важное значение для расследования.
Расследование в рамках уголовного процесса продолжается.

Полиция рекомендует:  предупредите своих близким, прежде чем мошенник позвонит им!

ФОТО скриншот видео госполиции

Комментарии (2)
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать
Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Читать

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Читать

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Читать

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Читать

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (2)

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Читать