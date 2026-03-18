Украина «неофициально» открывает все шесть кластеров в рамках заявки на членство в ЕС, но вето остается

Euronews 18 марта, 2026 11:23

Мир

Европейская комиссия неофициально поддерживает процесс вступления Украины в ЕС, пытаясь сохранить переговоры, несмотря на то, что Будапешт решительно выступает против присоединения Киева к блоку из 27 членов.

Технический прогресс по кластерам, необходимый для завершения шагов в соответствии с реформами ЕС, блокируется Венгрией уже более года, что означает, что Украина практически не продвинулась в этом процессе с момента получения статуса кандидата. Тем не менее, Еврокомиссия заявила во вторник, что продолжит технические переговоры, пусть даже неофициально.

Этот шаг призван сохранить динамику, но не изменить структурные препятствия, с которыми сталкивается Украина в условиях жесткой оппозиции со стороны Венгрии.

"В то время, когда Европа находится под давлением как с Востока, так и с Запада, мы не можем позволить себе терять время. И мы не теряем", - заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос после встречи в Брюсселе.

"Теперь все шесть кластеров неофициально открыты, - добавила она. - И у нас есть четкий список дел".

В прошлом году в своем ежегодном отчете о процессе расширения Еврокомиссия предположила, что Украина готова открыть основные кластеры, но не смогла начать эти переговоры.

Теперь Брюссель заявляет, что откроет все шесть кластеров, хотя и неофициально, включая внутренние реформы, бюджет и правосудие. Каждый кластер включает в себя несколько глав. Всего переговоры о вступлении в ЕС состоят из 35 различных политических разделов.

По словам Кос, неформальный подход позволит Украине продолжить все необходимые реформы для приведения их в соответствие с нормами и стандартами ЕС, несмотря на сложный политический ландшафт. Цель состоит в том, чтобы продвинуть как можно больше шагов, которые позволят получить официальное одобрение после снятия вето, даже если дата не гарантирована.

"Мы должны различать две составляющие процесса вступления в ЕС, - сказала Кос. - Один - это техническая работа, которой мы займемся сейчас. Остальное - это процесс принятия решений в странах-членах".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что хотя это и "неформальная", но "де-факто" позиция всех членов ЕС.

"Этот шаг - действительно революционный, в очень европейском ключе", - сказал он, добавив, что это соответствует "текущей реальности" и демонстрирует "креативность ЕС при сохранении правил".

Киев настаивает на том, чтобы ЕС обязался установить дату вступления в блок уже в 2027 году в рамках продолжающихся мирных переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в ЕС "существенной" составляющей будущего пакета гарантий безопасности.

Тем не менее, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлом месяце, что ЕС не может гарантировать дату, а государства-члены, чье единогласное одобрение необходимо, призвали к более реалистичным вариантам.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (4)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

