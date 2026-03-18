Украина «неофициально» открывает все шесть кластеров в рамках заявки на членство в ЕС, но вето остается

Технический прогресс по кластерам, необходимый для завершения шагов в соответствии с реформами ЕС, блокируется Венгрией уже более года, что означает, что Украина практически не продвинулась в этом процессе с момента получения статуса кандидата. Тем не менее, Еврокомиссия заявила во вторник, что продолжит технические переговоры, пусть даже неофициально.

Этот шаг призван сохранить динамику, но не изменить структурные препятствия, с которыми сталкивается Украина в условиях жесткой оппозиции со стороны Венгрии.

"В то время, когда Европа находится под давлением как с Востока, так и с Запада, мы не можем позволить себе терять время. И мы не теряем", - заявила во вторник еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос после встречи в Брюсселе.

"Теперь все шесть кластеров неофициально открыты, - добавила она. - И у нас есть четкий список дел".

В прошлом году в своем ежегодном отчете о процессе расширения Еврокомиссия предположила, что Украина готова открыть основные кластеры, но не смогла начать эти переговоры.

Теперь Брюссель заявляет, что откроет все шесть кластеров, хотя и неофициально, включая внутренние реформы, бюджет и правосудие. Каждый кластер включает в себя несколько глав. Всего переговоры о вступлении в ЕС состоят из 35 различных политических разделов.

По словам Кос, неформальный подход позволит Украине продолжить все необходимые реформы для приведения их в соответствие с нормами и стандартами ЕС, несмотря на сложный политический ландшафт. Цель состоит в том, чтобы продвинуть как можно больше шагов, которые позволят получить официальное одобрение после снятия вето, даже если дата не гарантирована.

"Мы должны различать две составляющие процесса вступления в ЕС, - сказала Кос. - Один - это техническая работа, которой мы займемся сейчас. Остальное - это процесс принятия решений в странах-членах".

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что хотя это и "неформальная", но "де-факто" позиция всех членов ЕС.

"Этот шаг - действительно революционный, в очень европейском ключе", - сказал он, добавив, что это соответствует "текущей реальности" и демонстрирует "креативность ЕС при сохранении правил".

Киев настаивает на том, чтобы ЕС обязался установить дату вступления в блок уже в 2027 году в рамках продолжающихся мирных переговоров, а президент Украины Владимир Зеленский назвал членство в ЕС "существенной" составляющей будущего пакета гарантий безопасности.

Тем не менее, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в прошлом месяце, что ЕС не может гарантировать дату, а государства-члены, чье единогласное одобрение необходимо, призвали к более реалистичным вариантам.