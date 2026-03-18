Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пн, 23. Марта
Некоторые лишатся пособий по безработице: с 1 апреля новый порядок

18 марта, 2026 11:10

С 1 апреля государство будет выплачивать пособия по безработице только тем, кто потерял работу и не имеет других источников дохода, с которых вносятся обязательные взносы государственного социального страхования.

До настоящего времени безработный, зарегистрированный в Службе государственных доходов (СГД) как самозанятый, мог получать доход, сохраняя статус безработного, если его доход не достигал минимальной заработной платы (в 2026 году - 780 евро в месяц) и если из него вносились небольшие взносы социального страхования.

Поправки к закону о поддержке безработных и лиц, ищущих работу, принятые Сеймом 22 января этого года и вступающие в силу с 1 апреля, также предусматривают изменения в правилах получения и сохранения статуса безработного и статуса лица, ищущего работу.

Государственное агентство занятости (ГАЗ) больше не будет предоставлять статус лица, ищущего работу, а только статус безработного. Те, кто ищет работу, смогут пользоваться услугами ГАЗ без получения этого статуса.

Условие о том, что пособие по безработице не получают лица, имеющие доход, будет действовать независимо от налогового режима, в том числе для получателей авторского вознаграждения.

Статус безработного будет сохранен, если продолжительность работы не превышает 92 дней для наемных работников или трех месяцев для самозанятых.

Например, если статус безработного был предоставлен 1 апреля, а 10 апреля безработный уведомляет ГАЗ о заключении трудового договора с 1 по 31 мая, то статус безработного сохраняется. Однако пособие по безработице за этот период не выплачивается.

В свою очередь, самозанятый, платящий налоги в общем режиме и знающий, что в апреле дохода не будет, должен подать заявление на получение статуса безработного 1 апреля.

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

