Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Лёд тронулся: ситуация на Даугаве меняется каждую минуту

18 марта, 2026 08:55

Суровая зима и толстый лёд на водоёмах заставляли метеорологов прогнозировать в этом году масштабные и опасные весенние паводки. К возможной чрезвычайной ситуации готовились как самоуправления, так и ответственные службы. Лёд на Даугаве пришёл в движение, однако паводки, по крайней мере в Екабпилском крае, похоже, могут обойти стороной, сообщает 360TV Ziņas.

В Екабпилсе уровень воды резко колеблется: утром он поднялся более чем на метр, а к вечеру уже снизился. В окрестных волостях тем временем затоплены поля и приусадебные участки. Некоторые жители, опасаясь подтопления дорог, заранее перегоняют автомобили в более безопасные места.

Съёмочной группе 360TV удалось застать редкий момент — лёд только что начал двигаться. В Бреки видно, как он идёт с большой скоростью, что считается хорошим признаком. Местные жители говорят, что наконец могут вздохнуть спокойнее: ледяные заторы не образуются, а значит, серьёзных паводков, скорее всего, не будет. Крупные скопления льда наблюдаются лишь в месте впадения реки Айвиексте, но в целом ситуация стабильная.

Хотя жители на берегах Даугавы чувствуют облегчение, самоуправления продолжают следить за обстановкой, поскольку полностью исключать риск паводков пока нельзя. Отдельные случаи подтоплений зафиксированы также в Земгале и Видземе: например, в Бауском крае, в Ислице, размыты гравийные дороги, а в Валмиерском крае затоплены мельницы на порогах Гауи.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

