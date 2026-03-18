Лёд тронулся: ситуация на Даугаве меняется каждую минуту

В Екабпилсе уровень воды резко колеблется: утром он поднялся более чем на метр, а к вечеру уже снизился. В окрестных волостях тем временем затоплены поля и приусадебные участки. Некоторые жители, опасаясь подтопления дорог, заранее перегоняют автомобили в более безопасные места.

Съёмочной группе 360TV удалось застать редкий момент — лёд только что начал двигаться. В Бреки видно, как он идёт с большой скоростью, что считается хорошим признаком. Местные жители говорят, что наконец могут вздохнуть спокойнее: ледяные заторы не образуются, а значит, серьёзных паводков, скорее всего, не будет. Крупные скопления льда наблюдаются лишь в месте впадения реки Айвиексте, но в целом ситуация стабильная.

Хотя жители на берегах Даугавы чувствуют облегчение, самоуправления продолжают следить за обстановкой, поскольку полностью исключать риск паводков пока нельзя. Отдельные случаи подтоплений зафиксированы также в Земгале и Видземе: например, в Бауском крае, в Ислице, размыты гравийные дороги, а в Валмиерском крае затоплены мельницы на порогах Гауи.