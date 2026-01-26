Японцы в слезах прощаются с пандами: их забирает Китай из-за спора вокруг островов

Чтобы увидеть близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, люди стояли в очереди до трех с половиной часов. Эти панды родились в Японии, в токийском зоопарке в 2021 году, но считаются собственностью Китая — КНР оставляет за собой право собственности не только на подаренных им панд, но и на их потомство.

С 1949 года — с момента провозглашения Китайской Народной Республики — Китай передает другим странам панд в качестве жеста доброй воли (но может и затребовать свою собственность обратно). Взамен принимающие страны платят ежегодный взнос около 1 млн долларов за пару панд.

Несмотря на то, что правительство столицы Японии просило китайские власти прислать замену этим пандам, в Пекине заявили, что не имеют таких планов.

Панды будут переправлены самолетом в Китай, где сначала посидят на карантине, а потом воссоединятся со своей сестрой Сян Сян в центре по изучению и сохранению популяции этих животных в провинции Сычуань.

Теперь Япония останется без панд?

Первые панды были подарены Японии в 1972 году, когда две страны нормализовали отношения. Сейчас Япония впервые за последние 50 с лишним лет останется без панд. В отношениях между странами — напряженный период, особенно после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японским вооруженным силам придется вмешаться, если Китай нападет на Тайвань.

Пекин рассматривает самоуправляемый остров как часть своей территории и не исключает применения силы для «воссоединения» с ним.

Пекин выпустил для своих граждан предупреждение о нежелательности поездок в Японию. По словам японского министра туризма Ясуси Канэко, число китайских туристов в Японии в прошлом месяце сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — примерно до 330 тыс. человек.

«Пришли, чтобы запомнить их»

На «прощание с пандами» было доступно 4 400 билетов, и, по данным правительства Токио, получить их пытались около 108 000 человек.

«Я вожу сюда сына чуть ли не с самого рождения, — рассказала Би-би-си Ай Сиракава. — Поэтому надеюсь, что у него останутся хорошие воспоминания. Я рада, что мы смогли прийти сегодня, чтобы запомнить их».

Другая женщина рассказала, что видела панд еще малышами и наблюдала за тем, как они растут. «Это была такая радость», — поделилась она. Некоторые посетители зоопарка плакали.

Родителей Сяо Сяо и Лэй Лэй, самку Шин Шин и самца Ри Ри, передали Японии для разведения и сопутствующих ему исследований. Как пишет CNN, обоих вернули Китаю в 2024 году, а еще раньше, в 2023-м, вернули сестру близнецов Сян Сян.

В последние годы Китай чаще всего передает панд тем странам, с которыми заключаются крупные торговые договоры. В 2011 году две панды отправились в зоопарк Эдинбурга, что совпало с переговорами о поставках в Китай лососины, автомобилей Land Rover и энергетических технологий. Обычно договор о содержании панд заключается на 10 лет, а потом продлевается. Однако Китай может принять решение не продлевать договор.

Верутся ли когда-нибудь панды в Японию? В условиях все ухудшающихся отношений между странами на этот вопрос ответить сложно. Пока сотрудники зоопарка Уэно планируют сохранить павильон панд в нынешнем виде и надеются на лучшее, пишет CNN.

«Эти сооружения были спроектированы специально для больших панд, поэтому адаптировать их для других животных было бы непросто», — объяснил Хитоси Судзуки, директор по уходу за животными и экспозициям зоопарка, который помогал растить Сяо Сяо и Лэй Лэй с первого дня. Он надеется продолжить сотрудничество с Китаем в области исследований по скрещиванию животных и сохранению видов. Но еще больше надеется, что панды однажды вернутся в зоопарк.

«Они не только очаровательные, но и удивительно интересные животные, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей получили возможность увидеть их», — цитирует его CNN.