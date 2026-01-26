Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Японцы в слезах прощаются с пандами: их забирает Китай из-за спора вокруг островов

26 января, 2026

Важно 0 комментариев

Тысячи людей пришли в это воскресенье в зоопарк Уэно в Токио, чтобы попрощаться с двумя большими пандами, которых во вторник отправляют обратно в Китай.

Чтобы увидеть близнецов Сяо Сяо и Лэй Лэй, люди стояли в очереди до трех с половиной часов. Эти панды родились в Японии, в токийском зоопарке в 2021 году, но считаются собственностью Китая — КНР оставляет за собой право собственности не только на подаренных им панд, но и на их потомство.

С 1949 года — с момента провозглашения Китайской Народной Республики — Китай передает другим странам панд в качестве жеста доброй воли (но может и затребовать свою собственность обратно). Взамен принимающие страны платят ежегодный взнос около 1 млн долларов за пару панд.

Несмотря на то, что правительство столицы Японии просило китайские власти прислать замену этим пандам, в Пекине заявили, что не имеют таких планов.

Панды будут переправлены самолетом в Китай, где сначала посидят на карантине, а потом воссоединятся со своей сестрой Сян Сян в центре по изучению и сохранению популяции этих животных в провинции Сычуань.

Теперь Япония останется без панд?

Первые панды были подарены Японии в 1972 году, когда две страны нормализовали отношения. Сейчас Япония впервые за последние 50 с лишним лет останется без панд. В отношениях между странами — напряженный период, особенно после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что японским вооруженным силам придется вмешаться, если Китай нападет на Тайвань.

Пекин рассматривает самоуправляемый остров как часть своей территории и не исключает применения силы для «воссоединения» с ним.

Пекин выпустил для своих граждан предупреждение о нежелательности поездок в Японию. По словам японского министра туризма Ясуси Канэко, число китайских туристов в Японии в прошлом месяце сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — примерно до 330 тыс. человек.

«Пришли, чтобы запомнить их»

На «прощание с пандами» было доступно 4 400 билетов, и, по данным правительства Токио, получить их пытались около 108 000 человек.

«Я вожу сюда сына чуть ли не с самого рождения, — рассказала Би-би-си Ай Сиракава. — Поэтому надеюсь, что у него останутся хорошие воспоминания. Я рада, что мы смогли прийти сегодня, чтобы запомнить их».

Другая женщина рассказала, что видела панд еще малышами и наблюдала за тем, как они растут. «Это была такая радость», — поделилась она. Некоторые посетители зоопарка плакали.

Родителей Сяо Сяо и Лэй Лэй, самку Шин Шин и самца Ри Ри, передали Японии для разведения и сопутствующих ему исследований. Как пишет CNN, обоих вернули Китаю в 2024 году, а еще раньше, в 2023-м, вернули сестру близнецов Сян Сян.

В последние годы Китай чаще всего передает панд тем странам, с которыми заключаются крупные торговые договоры. В 2011 году две панды отправились в зоопарк Эдинбурга, что совпало с переговорами о поставках в Китай лососины, автомобилей Land Rover и энергетических технологий. Обычно договор о содержании панд заключается на 10 лет, а потом продлевается. Однако Китай может принять решение не продлевать договор.

Верутся ли когда-нибудь панды в Японию? В условиях все ухудшающихся отношений между странами на этот вопрос ответить сложно. Пока сотрудники зоопарка Уэно планируют сохранить павильон панд в нынешнем виде и надеются на лучшее, пишет CNN.

«Эти сооружения были спроектированы специально для больших панд, поэтому адаптировать их для других животных было бы непросто», — объяснил Хитоси Судзуки, директор по уходу за животными и экспозициям зоопарка, который помогал растить Сяо Сяо и Лэй Лэй с первого дня. Он надеется продолжить сотрудничество с Китаем в области исследований по скрещиванию животных и сохранению видов. Но еще больше надеется, что панды однажды вернутся в зоопарк.

«Они не только очаровательные, но и удивительно интересные животные, и мне бы хотелось, чтобы как можно больше людей получили возможность увидеть их», — цитирует его CNN.

 

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

