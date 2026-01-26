Мы не можем ждать, что решат «большие мальчики»: Ринкевич предлагает искать стратегию выживания

"Привычный мировой порядок стремительно рушится. Сегодня невозможно очертить, чем завершится это землетрясение, однако очевидно, что для небольших государств, включая Латвию, оно окажется куда более неудобным и опасным, если мы не найдём собственную стратегию выживания и сосуществования.

Сегодня исполняется 105 лет с момента международного признания Латвийской Республики. Это событие необходимо отметить. И мы должны переосмыслить основы нашей безопасности и внешней политики. То, что когда-то было само собой разумеющимся, стало непостижимым. В международных отношениях сейчас доминируют размышления о сферах влияния и целесообразности, а переговоры между странами часто напоминают деловую сделку. Основой существования латвийского государства является защита независимости и свободы, развитие благополучия народа и национальной идентичности. Все остальное подчинено этой всеобъемлющей задаче. Латвия должна быть достаточно гибкой и сильной – как внутри страны, так и за ее пределами. У нас и наших единомышленников есть только один выбор: чтобы обеспечить свободу и стабильность нашей страны сейчас и в будущем – нужно работать вместе. Объединив усилия, мы становимся очень важным партнером. Не объединяя наши страхи, скорбь и тоску по старым временам, а объединяя нашу силу и знания.

Членство в Европейском союзе и НАТО продолжает укреплять нашу безопасность и способствовать экономическому росту. Однако мы видим, что среди наших союзников и партнеров все чаще возникают разногласия, порой весьма масштабные. Мы всегда стремились продвигать наилучшие решения для укрепления Европейского союза и НАТО. Мы должны и дальше прилагать усилия для построения, а не разрушения мостов взаимного доверия и сотрудничества. Тем не менее, придется все чаще решать дилеммы и принимать решения, которые могут быть весьма спорными. В таких условиях важно укреплять и развивать сообщество безопасности и обороны стран Северной Европы и Балтии, Польши и Германии – стран Балтийского моря. Также важно сотрудничество с Великобританией в рамках Объединенных сил быстрого реагирования, штаба многонациональной дивизии «Север», в которой Латвия и Дания являются рамочными странами, а также присутствие возглавляемых Канадой сил НАТО в Латвии. Нам не нужно убеждать этих союзников в наших ценностях – они совпадают с нашими. Вместе мы представляем собой великую и растущую силу, и именно так мы должны представлять наши интересы как внутри Европейского союза, так и с нашими партнерами по другую сторону Атлантики. Мы должны строить новый порядок как сила, а не как проситель, ожидающий, что его нам передадут. Мы должны построить порядок, который, тем не менее, будет содержать определенные принципы международного права и поведения, а не полный правовой нигилизм и хаос.

Укрепляя свои оборонительные способности вместе с партнёрами по региону, мы должны продолжать помогать Украине. Наше участие в защите Украины — это взаимовыгодное сотрудничество в двух направлениях. Уже сейчас Украина накопила огромный военный опыт и стала милитарно мощной страной в Европе. Украина платит за это очень высокую цену — тысячами пролитой украинской крови. Украинский опыт укрепляет всех нас. Утверждение, что защита Украины — это и наша защита, не риторика, а факт. Рано или поздно война в Украине закончится. В наших интересах — чтобы сразу после окончания войны Украина быстро присоединилась к Европейскому союзу. Это обстоятельство может сделать ЕС серьёзной военной силой, с которой миру придётся считаться. Вклад Европейского союза в восстановление Украины будет ничтожной платой по сравнению с вкладом Украины в укрепление безопасности всей Европы. До тех пор — и сейчас, и в будущем — двустороннее и региональное сотрудничество с Украиной остаётся ключевым для предотвращения дальнейшей российской агрессии.

У Латвии всегда были очень хорошие отношения с США и Канадой. Латвия благодарна этим странам за их моральную, практическую и военный поддержку — как в тёмные годы советской оккупации, так и в период восстановления независимости нашей страны, так и сейчас. Ещё до формального вступления в НАТО Латвия поддержала активацию 5-й статьи Вашингтонского договора после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Латвийские военнослужащие — гренадер Эдгарс Озолиньш, сержант Волдемарс Аншевицс, рядовой Андрейс Меркушевс и капрал Давис Балтаболс — отдали свои жизни, защищая наших союзников в Афганистане. В Ираке погибли рядовой Виталий Васильев, рядовой Гинтс Блейя и старший лейтенант Олафс Бауманис. Мы храним светлую память о наших героях. Их жертва не была напрасной. Латвия и впредь будет поддерживать своих союзников, и мы уверены, что союзники придут нам на помощь.

Каждый из наших союзников имеет право выбирать свой путь. Мы это уважаем. Однако существуют определённые принципы, которые для нас важны и неприкосновенны, в том числе суверенитет и территориальная целостность. И иногда выборы союзников могут не совпадать с нашими общими принципами. Но такие вещи разрешимы. Общие интересы и принадлежность к западному культурно-историческому пространству могут помочь найти выход даже из очень сложных ситуаций и дилемм.

Латвия не может ждать, что решат сделать «большие мальчики». Латвии нужно наращивать мускулы, учиться, работать и самой сидеть за столом переговоров. Возможно, даже за несколькими столами одновременно. Но чтобы добиться успеха, нам нужно сделать самое трудное — справиться со своей травмой 1940 года. Исторические события мы изменить не можем. Но своё отношение к ним — можем. Да, тогда Европа была разделена между великими державами. Могли ли мы что-то сделать? Об этом мы много обсуждаем и думаем, но переиграть историю иначе невозможно. И сегодня некоторые разговоры между великими державами звучат как делёж добычи.

Но это не значит, что нам нужно закрыть глаза и покорно ждать, кому нас отдадут, потому что «а что мы можем». Никому ничего не отдадут, если мы не только на словах, но и на деле проявим решимость бороться за свою Латвию. Если не будем ныть, что нас предали или что никто нам не поможет.

Если не будем флиртовать с идеей в случае угрозы куда-то уехать и посмотреть, как там союзники справятся. Уверенность в партнёрах важна. Но гораздо важнее — уверенность в самих себе. И народы, чью уверенность мы восхищаемся, формировали её сами, а не получали в подарок от кого-то извне. Они сами ковали свою судьбу в трудных решениях и тяжёлом труде.

Латвия была, есть и будет свободным, демократическим государством. Это единственное будущее Латвии. И я убеждён, что в случае военной угрозы Латвию поддержат наши союзники — потому что мы сами будем защищать свою страну. Потому что люди хотят помогать людям, а не домам и пограничным столбам", - убежден Ринкевич.