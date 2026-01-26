Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Мы не можем ждать, что решат «большие мальчики»: Ринкевич предлагает искать стратегию выживания

26 января, 2026

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в 105 годовщину признания Латвии de jure опубликовал в соцсетях и на своем официальном сайте размышления о том, как нам следует бороться за будущее нашей станы.

"Привычный мировой порядок стремительно рушится. Сегодня невозможно очертить, чем завершится это землетрясение, однако очевидно, что для небольших государств, включая Латвию, оно окажется куда более неудобным и опасным, если мы не найдём собственную стратегию выживания и сосуществования.

Сегодня исполняется 105 лет с момента международного признания Латвийской Республики. Это событие необходимо отметить. И мы должны переосмыслить основы нашей безопасности и внешней политики. То, что когда-то было само собой разумеющимся, стало непостижимым. В международных отношениях сейчас доминируют размышления о сферах влияния и целесообразности, а переговоры между странами часто напоминают деловую сделку. Основой существования латвийского государства является защита независимости и свободы, развитие благополучия народа и национальной идентичности. Все остальное подчинено этой всеобъемлющей задаче. Латвия должна быть достаточно гибкой и сильной – как внутри страны, так и за ее пределами. У нас и наших единомышленников есть только один выбор: чтобы обеспечить свободу и стабильность нашей страны сейчас и в будущем – нужно работать вместе. Объединив усилия, мы становимся очень важным партнером. Не объединяя наши страхи, скорбь и тоску по старым временам, а объединяя нашу силу и знания.

Членство в Европейском союзе и НАТО продолжает укреплять нашу безопасность и способствовать экономическому росту. Однако мы видим, что среди наших союзников и партнеров все чаще возникают разногласия, порой весьма масштабные. Мы всегда стремились продвигать наилучшие решения для укрепления Европейского союза и НАТО. Мы должны и дальше прилагать усилия для построения, а не разрушения мостов взаимного доверия и сотрудничества. Тем не менее, придется все чаще решать дилеммы и принимать решения, которые могут быть весьма спорными. В таких условиях важно укреплять и развивать сообщество безопасности и обороны стран Северной Европы и Балтии, Польши и Германии – стран Балтийского моря. Также важно сотрудничество с Великобританией в рамках Объединенных сил быстрого реагирования, штаба многонациональной дивизии «Север», в которой Латвия и Дания являются рамочными странами, а также присутствие возглавляемых Канадой сил НАТО в Латвии. Нам не нужно убеждать этих союзников в наших ценностях – они совпадают с нашими. Вместе мы представляем собой великую и растущую силу, и именно так мы должны представлять наши интересы как внутри Европейского союза, так и с нашими партнерами по другую сторону Атлантики. Мы должны строить новый порядок как сила, а не как проситель, ожидающий, что его нам передадут. Мы должны построить порядок, который, тем не менее, будет содержать определенные принципы международного права и поведения, а не полный правовой нигилизм и хаос.

Укрепляя свои оборонительные способности вместе с партнёрами по региону, мы должны продолжать помогать Украине. Наше участие в защите Украины — это взаимовыгодное сотрудничество в двух направлениях. Уже сейчас Украина накопила огромный военный опыт и стала милитарно мощной страной в Европе. Украина платит за это очень высокую цену — тысячами пролитой украинской крови. Украинский опыт укрепляет всех нас. Утверждение, что защита Украины — это и наша защита, не риторика, а факт. Рано или поздно война в Украине закончится. В наших интересах — чтобы сразу после окончания войны Украина быстро присоединилась к Европейскому союзу. Это обстоятельство может сделать ЕС серьёзной военной силой, с которой миру придётся считаться. Вклад Европейского союза в восстановление Украины будет ничтожной платой по сравнению с вкладом Украины в укрепление безопасности всей Европы. До тех пор — и сейчас, и в будущем — двустороннее и региональное сотрудничество с Украиной остаётся ключевым для предотвращения дальнейшей российской агрессии.

У Латвии всегда были очень хорошие отношения с США и Канадой. Латвия благодарна этим странам за их моральную, практическую и военный поддержку — как в тёмные годы советской оккупации, так и в период восстановления независимости нашей страны, так и сейчас. Ещё до формального вступления в НАТО Латвия поддержала активацию 5-й статьи Вашингтонского договора после террористических атак 11 сентября 2001 года в США. Латвийские военнослужащие — гренадер Эдгарс Озолиньш, сержант Волдемарс Аншевицс, рядовой Андрейс Меркушевс и капрал Давис Балтаболс — отдали свои жизни, защищая наших союзников в Афганистане. В Ираке погибли рядовой Виталий Васильев, рядовой Гинтс Блейя и старший лейтенант Олафс Бауманис. Мы храним светлую память о наших героях. Их жертва не была напрасной. Латвия и впредь будет поддерживать своих союзников, и мы уверены, что союзники придут нам на помощь.

Каждый из наших союзников имеет право выбирать свой путь. Мы это уважаем. Однако существуют определённые принципы, которые для нас важны и неприкосновенны, в том числе суверенитет и территориальная целостность. И иногда выборы союзников могут не совпадать с нашими общими принципами. Но такие вещи разрешимы. Общие интересы и принадлежность к западному культурно-историческому пространству могут помочь найти выход даже из очень сложных ситуаций и дилемм.

Латвия не может ждать, что решат сделать «большие мальчики». Латвии нужно наращивать мускулы, учиться, работать и самой сидеть за столом переговоров. Возможно, даже за несколькими столами одновременно. Но чтобы добиться успеха, нам нужно сделать самое трудное — справиться со своей травмой 1940 года. Исторические события мы изменить не можем. Но своё отношение к ним — можем. Да, тогда Европа была разделена между великими державами. Могли ли мы что-то сделать? Об этом мы много обсуждаем и думаем, но переиграть историю иначе невозможно. И сегодня некоторые разговоры между великими державами звучат как делёж добычи.

Но это не значит, что нам нужно закрыть глаза и покорно ждать, кому нас отдадут, потому что «а что мы можем». Никому ничего не отдадут, если мы не только на словах, но и на деле проявим решимость бороться за свою Латвию. Если не будем ныть, что нас предали или что никто нам не поможет.

Если не будем флиртовать с идеей в случае угрозы куда-то уехать и посмотреть, как там союзники справятся. Уверенность в партнёрах важна. Но гораздо важнее — уверенность в самих себе. И народы, чью уверенность мы восхищаемся, формировали её сами, а не получали в подарок от кого-то извне. Они сами ковали свою судьбу в трудных решениях и тяжёлом труде.

Латвия была, есть и будет свободным, демократическим государством. Это единственное будущее Латвии. И я убеждён, что в случае военной угрозы Латвию поддержат наши союзники — потому что мы сами будем защищать свою страну. Потому что люди хотят помогать людям, а не домам и пограничным столбам", - убежден Ринкевич.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов
Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

