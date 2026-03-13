Крупнейший производитель молока в Латвии отозвал продукцию из-за инфекции

В целях безопасности с полок убрали более пяти тонн свежего молока. На ферме сообщили, что ранее с этой бактерией не сталкивались, хотя она встречается примерно в 17% хозяйств страны.

Специалисты Продовольственно‑ветеринарной службы Латвии подчеркнули: опасность может касаться только свежего молока. Продукция, прошедшая пастеризацию, считается полностью безопасной.

Ферма, где содержится около 370 коров, сейчас почти остановила производство, поскольку ее основной продукт — именно свежее молоко. Эксперты добавляют, что риск заражения людей крайне низок, а сама инфекция обычно носит локальный характер.

