Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

26 января, 2026

LETA

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

В Рижском латышском обществе подчёркивают, что активность участников растёт ежегодно, и напоминают: цель опроса — не оценка происходящего в стране, а наблюдение за тем, как работает латышский язык и как он используется в обществе.

Слово 2025 года

Победителем в категории «Слово года» стало слово «klausiņas» — предложенное обозначение для устройств, ранее в разговорной речи называвшихся «ieauši» (наушники).

В финальном этапе с ним соперничали:

trampampiņš
mijsakarība — как замена слову «корреляция»
sniegvilksnis — обозначение перемещения снега по поверхности снежного покрова под воздействием ветра в период, когда снег не идёт

Антислово 2025 года

Антисловом года признано слово «trigerēt», заимствованное из английского языка. Жюри отметило, что в латышском языке существуют полноценные аналоги, такие как раздражать, провоцировать, накалять, и использование заимствования не является необходимым.

Финалистами также были:

baile — использование существительных вроде «страх», «подозрение», «злость» и др. во множественном числе вместо единственного
mātbūšana — калька с английского motherhood
«Xiaomi» arēna — название, вызывающее трудности с правильным произношением

Крылатое выражение 2025 года

Победителем стало высказывание режиссёра Гинта Зилбалодиса, произнесённое в речи при получении премии «Оскар» за фильм «Straume» - «Mēs visi esam vienā laivā!»
(«Мы все в одной лодке!»)

В финале также рассматривались:

«Katram pašam jākopj savs kaps» — вариант ответа в опросе сайта Bauskas Dzīve о содержании семейных могил
«Mūsu nākotne ir vējā!» — комментарий в сети X под записью министра климата и энергетики К. Мелниса о разрыве последней связи с российской энергосистемой
«Tāpēc, ka man tā gribas» — ответ депутата И. Лидаки на вопрос о причинах выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

Неудачная формулировка 2025 года

«“Rīgas meži” aicina izstaigāt krāšņās galvaspilsētas puķu dobes — veltījumu Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.»
Этот заголовок на сайте Latvijas Vēstnesis был выбран правлением Рижского латышского общества как победитель в категории «Неудачная формулировка года». О выборе сообщил председатель общества Гунтис Гайлитис.

В напряжённой борьбе также участвовали:

заголовок Delfi.lv о налогообложении коммунальных платежей
запись новостной службы LTV в сети X о соглашении по делу об особо жестоком убийстве
рекламный вопрос на YouTube: «Задумывался ли ты, сколько можно заработать на лишней детской одежде?»

По мнению жюри, во всех этих случаях мысль можно было выразить проще и однозначнее.

Неологизмы года

Жюри также выделило несколько присланных неологизмов:

nevaruļi — люди, которые постоянно избегают действий, утверждая, что «не могут», даже когда это возможно;
sazīmējums — предлагается вместо слова grafiti;
bumbulēšanās — предлагается вместо прокрастинации;
atdraugošanas vilnis — волна «расфренживания» в социальных сетях;
izkārtnes latvieši и desiņu festivāls — ироничное обозначение мужского доминирования в составе правления учреждения.

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте (3)

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

