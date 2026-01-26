Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

В Рижском латышском обществе подчёркивают, что активность участников растёт ежегодно, и напоминают: цель опроса — не оценка происходящего в стране, а наблюдение за тем, как работает латышский язык и как он используется в обществе.
Слово 2025 года
Победителем в категории «Слово года» стало слово «klausiņas» — предложенное обозначение для устройств, ранее в разговорной речи называвшихся «ieauši» (наушники).
В финальном этапе с ним соперничали:
trampampiņš
mijsakarība — как замена слову «корреляция»
sniegvilksnis — обозначение перемещения снега по поверхности снежного покрова под воздействием ветра в период, когда снег не идёт
Антислово 2025 года
Антисловом года признано слово «trigerēt», заимствованное из английского языка. Жюри отметило, что в латышском языке существуют полноценные аналоги, такие как раздражать, провоцировать, накалять, и использование заимствования не является необходимым.
Финалистами также были:
baile — использование существительных вроде «страх», «подозрение», «злость» и др. во множественном числе вместо единственного
mātbūšana — калька с английского motherhood
«Xiaomi» arēna — название, вызывающее трудности с правильным произношением
Крылатое выражение 2025 года
Победителем стало высказывание режиссёра Гинта Зилбалодиса, произнесённое в речи при получении премии «Оскар» за фильм «Straume» - «Mēs visi esam vienā laivā!»
(«Мы все в одной лодке!»)
В финале также рассматривались:
«Katram pašam jākopj savs kaps» — вариант ответа в опросе сайта Bauskas Dzīve о содержании семейных могил
«Mūsu nākotne ir vējā!» — комментарий в сети X под записью министра климата и энергетики К. Мелниса о разрыве последней связи с российской энергосистемой
«Tāpēc, ka man tā gribas» — ответ депутата И. Лидаки на вопрос о причинах выхода Латвии из Стамбульской конвенции.
Неудачная формулировка 2025 года
«“Rīgas meži” aicina izstaigāt krāšņās galvaspilsētas puķu dobes — veltījumu Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.»
Этот заголовок на сайте Latvijas Vēstnesis был выбран правлением Рижского латышского общества как победитель в категории «Неудачная формулировка года». О выборе сообщил председатель общества Гунтис Гайлитис.
В напряжённой борьбе также участвовали:
заголовок Delfi.lv о налогообложении коммунальных платежей
запись новостной службы LTV в сети X о соглашении по делу об особо жестоком убийстве
рекламный вопрос на YouTube: «Задумывался ли ты, сколько можно заработать на лишней детской одежде?»
По мнению жюри, во всех этих случаях мысль можно было выразить проще и однозначнее.
Неологизмы года
Жюри также выделило несколько присланных неологизмов:
nevaruļi — люди, которые постоянно избегают действий, утверждая, что «не могут», даже когда это возможно;
sazīmējums — предлагается вместо слова grafiti;
bumbulēšanās — предлагается вместо прокрастинации;
atdraugošanas vilnis — волна «расфренживания» в социальных сетях;
izkārtnes latvieši и desiņu festivāls — ироничное обозначение мужского доминирования в составе правления учреждения.