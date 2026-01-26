Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

В Рижском латышском обществе подчёркивают, что активность участников растёт ежегодно, и напоминают: цель опроса — не оценка происходящего в стране, а наблюдение за тем, как работает латышский язык и как он используется в обществе.

Слово 2025 года

Победителем в категории «Слово года» стало слово «klausiņas» — предложенное обозначение для устройств, ранее в разговорной речи называвшихся «ieauši» (наушники).

В финальном этапе с ним соперничали:

trampampiņš

mijsakarība — как замена слову «корреляция»

sniegvilksnis — обозначение перемещения снега по поверхности снежного покрова под воздействием ветра в период, когда снег не идёт

Антислово 2025 года

Антисловом года признано слово «trigerēt», заимствованное из английского языка. Жюри отметило, что в латышском языке существуют полноценные аналоги, такие как раздражать, провоцировать, накалять, и использование заимствования не является необходимым.

Финалистами также были:

baile — использование существительных вроде «страх», «подозрение», «злость» и др. во множественном числе вместо единственного

mātbūšana — калька с английского motherhood

«Xiaomi» arēna — название, вызывающее трудности с правильным произношением

Крылатое выражение 2025 года

Победителем стало высказывание режиссёра Гинта Зилбалодиса, произнесённое в речи при получении премии «Оскар» за фильм «Straume» - «Mēs visi esam vienā laivā!»

(«Мы все в одной лодке!»)

В финале также рассматривались:

«Katram pašam jākopj savs kaps» — вариант ответа в опросе сайта Bauskas Dzīve о содержании семейных могил

«Mūsu nākotne ir vējā!» — комментарий в сети X под записью министра климата и энергетики К. Мелниса о разрыве последней связи с российской энергосистемой

«Tāpēc, ka man tā gribas» — ответ депутата И. Лидаки на вопрос о причинах выхода Латвии из Стамбульской конвенции.

Неудачная формулировка 2025 года

«“Rīgas meži” aicina izstaigāt krāšņās galvaspilsētas puķu dobes — veltījumu Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.»

Этот заголовок на сайте Latvijas Vēstnesis был выбран правлением Рижского латышского общества как победитель в категории «Неудачная формулировка года». О выборе сообщил председатель общества Гунтис Гайлитис.

В напряжённой борьбе также участвовали:

заголовок Delfi.lv о налогообложении коммунальных платежей

запись новостной службы LTV в сети X о соглашении по делу об особо жестоком убийстве

рекламный вопрос на YouTube: «Задумывался ли ты, сколько можно заработать на лишней детской одежде?»

По мнению жюри, во всех этих случаях мысль можно было выразить проще и однозначнее.

Неологизмы года

Жюри также выделило несколько присланных неологизмов:

nevaruļi — люди, которые постоянно избегают действий, утверждая, что «не могут», даже когда это возможно;

sazīmējums — предлагается вместо слова grafiti;

bumbulēšanās — предлагается вместо прокрастинации;

atdraugošanas vilnis — волна «расфренживания» в социальных сетях;

izkārtnes latvieši и desiņu festivāls — ироничное обозначение мужского доминирования в составе правления учреждения.