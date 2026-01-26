Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Не докрутили: переговоры министров с самоуправлениями по ветрякам зашли в тупик

26 января, 2026

Переговоры отраслевых министров с Латвийским союзом самоуправлений (ЛСС) по вопросам территориального планирования и развития ветряных парков в самоуправлениях в понедельник прошли конструктивно, но к единому решению стороны не пришли, сообщили журналистам после встречи представители правительства и ЛСС.

В переговорах участвовали председатель ЛСС Гинтс Каминскис, председатель Баускской краевой думы Айварс Мачекс, председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович, министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

ЛСС потребовал немедленно отменить распоряжения Чударса о частичной приостановке территориального планирования Баускского и Прейльского краев. Баускская краевая дума на внеочередном заседании 22 января решила обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить распоряжение министра.

Председатель Прейльской краевой думы также подтвердил, что самоуправление может обратиться в КС, но окончательное решение еще не принято.

Каминскис заявил, что ЛСС несколько лет призывал Министерство умного управления и регионального развития определить критерии для разработки территориальной планировки, однако условия до сих пор остаются неясными.

В свою очередь министры отметили конструктивность встречи, но признали, что к общему решению стороны не пришли. На вопрос о том, действительно ли в этой ситуации единственным решением является обращение в КС, если никто не уступит, Чударс конкретного ответа не дал. Мелнис в свою очередь пояснил, что проведение оценки воздействия на окружающую среду еще не означает обязательного строительства ветропарков, но жители могут сделать неверные выводы.

Председатель Баускской краевой думы отметил, что самоуправление три года работало над территориальной планировкой, в которой учтены интересы разных сторон. Он выразил надежду, что совместно с министерством удастся достичь результата. Чударс добавил, что законодательство четко регулирует эти вопросы, а самоуправления не должны опираться исключительно на общественное мнение.

Министр отметил, что в ряде самоуправлений продолжается разработка новых планов, но пока непонятно, возникнут ли аналогичные ситуации в других регионах. Стороны намерены провести повторную встречу для дальнейшего обсуждения спорных вопросов.

Как сообщалось, Чударс частично приостановил обязательные правила о территориальной планировке Баускского и Прейльского краев, так как они предусматривают незаконные ограничения на производство возобновляемых энергоресурсов.

Министр констатировал существенные юридические и фактические недостатки, поэтому издал распоряжение о приостановке действия документов о территориальном планировании Баускского края и обязательных правил территориального планирования Прейльского края в тех частях, которые без достаточных данных, исследований и правового обоснования устанавливают несоразмерные ограничения на развитие производства возобновляемых энергоресурсов, соответствующую коммерческую деятельность и реализацию прав частных лиц.

Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании
Почётная гостья: Силиня отправляется на Олимпийские игры в приятной компании

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии
Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте
Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

