Не докрутили: переговоры министров с самоуправлениями по ветрякам зашли в тупик

В переговорах участвовали председатель ЛСС Гинтс Каминскис, председатель Баускской краевой думы Айварс Мачекс, председатель Прейльской краевой думы Алдис Адамович, министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

ЛСС потребовал немедленно отменить распоряжения Чударса о частичной приостановке территориального планирования Баускского и Прейльского краев. Баускская краевая дума на внеочередном заседании 22 января решила обратиться в Конституционный суд (КС), чтобы оспорить распоряжение министра.

Председатель Прейльской краевой думы также подтвердил, что самоуправление может обратиться в КС, но окончательное решение еще не принято.

Каминскис заявил, что ЛСС несколько лет призывал Министерство умного управления и регионального развития определить критерии для разработки территориальной планировки, однако условия до сих пор остаются неясными.

В свою очередь министры отметили конструктивность встречи, но признали, что к общему решению стороны не пришли. На вопрос о том, действительно ли в этой ситуации единственным решением является обращение в КС, если никто не уступит, Чударс конкретного ответа не дал. Мелнис в свою очередь пояснил, что проведение оценки воздействия на окружающую среду еще не означает обязательного строительства ветропарков, но жители могут сделать неверные выводы.

Председатель Баускской краевой думы отметил, что самоуправление три года работало над территориальной планировкой, в которой учтены интересы разных сторон. Он выразил надежду, что совместно с министерством удастся достичь результата. Чударс добавил, что законодательство четко регулирует эти вопросы, а самоуправления не должны опираться исключительно на общественное мнение.

Министр отметил, что в ряде самоуправлений продолжается разработка новых планов, но пока непонятно, возникнут ли аналогичные ситуации в других регионах. Стороны намерены провести повторную встречу для дальнейшего обсуждения спорных вопросов.

Как сообщалось, Чударс частично приостановил обязательные правила о территориальной планировке Баускского и Прейльского краев, так как они предусматривают незаконные ограничения на производство возобновляемых энергоресурсов.

Министр констатировал существенные юридические и фактические недостатки, поэтому издал распоряжение о приостановке действия документов о территориальном планировании Баускского края и обязательных правил территориального планирования Прейльского края в тех частях, которые без достаточных данных, исследований и правового обоснования устанавливают несоразмерные ограничения на развитие производства возобновляемых энергоресурсов, соответствующую коммерческую деятельность и реализацию прав частных лиц.