ИИ оказался креативнее среднего человека. Но гениев ему всё ещё не догнать

В масштабном исследовании более 100 000 человек сравнили с самыми продвинутыми ИИ-моделями, включая GPT-4. Итог: современный ИИ уже способен обойти среднего человека в тестах на оригинальность мышления и генерацию идей.

Но есть нюанс.

Когда исследователи посмотрели на самых креативных людей, картина резко изменилась. Топ-10% участников уверенно обошли все ИИ-модели, особенно в сложных задачах — поэзии, сюжетах фильмов и коротких рассказах.

Исследование провела команда из University of Montreal при участии одного из пионеров ИИ Yoshua Bengio. Работа опубликована в научном журнале Scientific Reports.

Чтобы сравнение было честным, людям и ИИ дали одинаковое задание: придумать десять слов, максимально далёких друг от друга по смыслу. Например: «галактика», «вилка», «ностальгия», «ураган», «фотосинтез». Такой тест давно используют психологи для оценки креативного мышления.

ИИ справился отлично — иногда даже лучше среднего человека. Но чем выше уровень креативности, тем заметнее отставание машин.

Учёные также выяснили: креативность ИИ можно «подкрутить». Более смелые ответы появляются при других настройках и правильных подсказках. Иначе говоря, машина креативна ровно настолько, насколько её направляет человек.

Главный вывод исследования звучит неожиданно спокойно:

ИИ не заменяет творцов, а становится инструментом для тех, кто уже умеет думать нестандартно.

Средний уровень — да, он уже автоматизируется.

А вот настоящая человеческая фантазия пока остаётся недосягаемой.