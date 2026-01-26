Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

В то же время по ряду направлений Европа наращивает возможности быстрее США, пишет The Wall Street Journal. Речь идет о боевых кораблях, подводных лодках, артиллерийских боеприпасах, гаубицах, танках и отдельных видах бронетехники.

Так, крупнейший оборонный концерн Европы Rheinmetall после начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года построил или строит 16 заводов. В ближайшее время его годовой выпуск 155-миллиметровых снарядов достигнет 1,5 миллиона единиц — больше, чем производится в США. Кроме того, в ряде стран появились стартапы по разработке беспилотников, чему способствовали венчурные инвестиции и ускорение процедур госзакупок. В частности, немецкая компания Twentyfour Industries, не имевшая в конце 2024 года ни одного дрона, уже начала поставки БПЛА европейским армиям, а Эстония стала одним из мировых лидеров на рынке наземных дронов.

На фоне возможного сокращения американского присутствия в Европе в ЕС заговорили о необходимости собственной опоры в рамках НАТО. «Если американцы начнут сокращать свое присутствие на европейском континенте, нам, конечно, нужно планировать, как выстраивать европейскую опору НАТО», — заявил на Всемирный экономический форум еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. Ранее он предлагал создать общеевропейскую армию численностью около 100 тысяч военнослужащих и Европейский совет безопасности.

Как сообщает Politico, после недавней встречи лидеров ЕС в Брюсселе дипломаты заговорили о переломном моменте в отношениях с США. «Рубикон перейден. Это шоковая терапия. Европа не может вернуться к прежнему состоянию», — заявил изданию представитель одной из восточноевропейских стран ЕС. Встреча прошла на следующий день после выступления Дональд Трамп в Давосе, где он вновь заявил претензии на Гренландию. По словам дипломатов, открытой конфронтации удалось избежать, однако «доверия больше нет».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам заседания заявила журналистам, что Евросоюз осознает необходимость действовать «как независимая Европа».