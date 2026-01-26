Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

26 января, 2026

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

На платформе социальных сетей Threads эту тему вновь актуализировала одна женщина, написав:

«Очень хотелось бы выровнять нижние зубы. Но у меня нет лишних 4000 евро. Вообще в стоматологии такие “сумасшедшие” цены — неудивительно, что все ходят без зубов».

Своим крайне неприятным опытом делится и Даниэла:
«Я уже у двух стоматологов-мошенников побывала — в клиниках высшего класса, и цены космические. Сказали, что у меня бесчисленное количество дырок. Пошла к стоматологу, к которому хожу годами, и он сказал, что нет ни одной. Таким стоматологам нужно аннулировать дипломы за обман людей».

В свою очередь Нора указывает на феномен, что ещё десять лет назад латвийцев за границей часто узнавали именно по плохому состоянию зубов. Женщина добавляет, что сейчас, по её мнению, ситуация стала ещё хуже.

«Стоматология очень дорогая, а с очередями ещё хуже. Но так продолжается уже много лет, и ничего не меняется», — подчёркивает Даце.

Кроме того, сообщается и о женщине, для которой поход к стоматологу обернулся совсем не так, как ожидалось. Женщина по имени Елена хотела получить приличную улыбку и потому доверила лечение нескольких зубов, в том числе установку восьми коронок, одной стоматологической клинике в Риге. Однако спустя сравнительно недолгое время три из них выпали.

Женщина неоднократно пыталась добиться, чтобы клиника исправила свою ошибку, но безуспешно — по её словам, ситуацию в её рту можно было описать как порнографию.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

