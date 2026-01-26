«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

На платформе социальных сетей Threads эту тему вновь актуализировала одна женщина, написав:

«Очень хотелось бы выровнять нижние зубы. Но у меня нет лишних 4000 евро. Вообще в стоматологии такие “сумасшедшие” цены — неудивительно, что все ходят без зубов».

Своим крайне неприятным опытом делится и Даниэла:

«Я уже у двух стоматологов-мошенников побывала — в клиниках высшего класса, и цены космические. Сказали, что у меня бесчисленное количество дырок. Пошла к стоматологу, к которому хожу годами, и он сказал, что нет ни одной. Таким стоматологам нужно аннулировать дипломы за обман людей».

В свою очередь Нора указывает на феномен, что ещё десять лет назад латвийцев за границей часто узнавали именно по плохому состоянию зубов. Женщина добавляет, что сейчас, по её мнению, ситуация стала ещё хуже.

«Стоматология очень дорогая, а с очередями ещё хуже. Но так продолжается уже много лет, и ничего не меняется», — подчёркивает Даце.

Кроме того, сообщается и о женщине, для которой поход к стоматологу обернулся совсем не так, как ожидалось. Женщина по имени Елена хотела получить приличную улыбку и потому доверила лечение нескольких зубов, в том числе установку восьми коронок, одной стоматологической клинике в Риге. Однако спустя сравнительно недолгое время три из них выпали.

Женщина неоднократно пыталась добиться, чтобы клиника исправила свою ошибку, но безуспешно — по её словам, ситуацию в её рту можно было описать как порнографию.