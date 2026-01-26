Есть только два варианта: сценарий «ничегонеделания» приведет Латвию к краху

С точки зрения демографического выбора Латвия сейчас делает пассивный выбор и движется к стагнации, говорится в докладе. Низкая рождаемость, отрицательный баланс миграции и медленный экономический рост означают, что сценарий "ничегонеделания" приведет к депопуляции и увеличению фискальной нагрузки, отмечают исследователи.

В докладе отмечается, что демографический спад в Латвии продолжается уже несколько десятилетий, причем сокращается как общая численность населения, так и численность населения трудоспособного возраста. Ожидается, что в ближайшие годы демографические изменения будут еще больше усилены региональными различиями, поскольку демографическая динамика в Латвии неравномерна.

Согласно последним региональным прогнозам, период с 2025 по 2040 год будет характеризоваться демографией "двух скоростей", при этом Рига и ее окрестности продолжат привлекать население, а в регионах будет еще более быстрая депопуляция.

Внутренняя миграция в центральную часть страны, эмиграция за границу и низкая рождаемость приведут к тому, что в Латгале и Видземе будет наблюдаться наибольшее сокращение населения - 25,6% и 21,6% соответственно, что в два раза быстрее, чем в целом по стране, считают исследователи. В Риге население сократится на 16,6%, в то время как в столичном регионе оно увеличится на 9,5%, прогнозируется в докладе.

Различия будут еще более заметны по возрастным группам. В Латгале к 2040 году численность населения трудоспособного возраста может сократиться на 35%, в то время как в других регионах, за исключением Рижского, - от 17% до 28%. В столичном регионе численность населения трудоспособного возраста вырастет на 8,4%.

Поскольку число потенциальных родителей будет быстрее всего сокращаться в Латгале и Видземе, в этих регионах ожидается и наиболее выраженное снижение числа детей, в то время как в Рижском регионе число детей будет расти.

В то же время число людей пенсионного возраста увеличится во всех регионах, особенно в столичном регионе, где прогнозируется рост на 18,5 %. К 2040 году численность населения в возрасте 80 лет и старше вырастет на 17%, а в возрасте 90 лет - на 41%.

Если в 1990 году на одного пенсионера приходилось более пяти трудоспособных людей, то в 2025 году - только 2,9, а в 2040 году - 2,2 трудоспособных человека на одного пенсионера, то есть на четверть меньше работников на одного пенсионера. "Это очень значительное снижение, свидетельствующее о растущем демографическом давлении на систему социального обеспечения", - говорится в заключении доклада.

В Латвии средний возраст с момента обретения независимости увеличился примерно на десять лет и сейчас составляет 44,2 года. По прогнозам, в ближайшие 15 лет медианный возраст достигнет 49,6 лет, а в Латгале - даже 54,3 лет.

Анализ аспекта здоровья показывает, что количество лет здоровой жизни в Латвии все еще ниже среднего показателя по ЕС, что ограничивает возможности продления трудовой жизни. В то же время в сфере квалификации и образования, несмотря на улучшение некоторых показателей, Латвия не может достаточно быстро увеличить долю высококвалифицированных работников.

Инновации и рост производительности также недостаточны, чтобы компенсировать сокращение рабочей силы, заключают исследователи. Рост производительности в Латвии отстает от показателей развитых европейских стран, а структура экономики по-прежнему в основном основана на отраслях с относительно низкой добавленной стоимостью, говорится в докладе.

В то же время отмечается, что даже значительное улучшение качественных показателей не может полностью компенсировать сокращение численности населения, поскольку для экономического развития необходим достаточно большой внутренний рынок и объем.

В докладе говорится о демографической трилемме демографов Пола Морланда и Филипа Пилкингтона - структурном противоречии между тремя выборами: низкой рождаемостью, экономическим ростом и низкой иммиграцией. Согласно этому противоречию, только два из этих трех элементов могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе, а от третьего придется отказаться.

Например, если принять выбор латвийского населения рожать и воспитывать меньше детей, а долгосрочным намерением является продолжение постепенного экономического роста, то иммиграция будет необходима. С другой стороны, если иммиграция неприемлема, а рождаемость остается низкой, политикам и населению придется смириться с экономической стагнацией и быстрым старением населения. Но для поддержания как экономического роста, так и этнической и культурной стабильности единственным выходом является значительное повышение уровня рождаемости, говорится в докладе.

Чтобы сделать экономическое развитие возможным, необходим стратегический выбор: либо найти способы повысить рождаемость, либо "открыться для разумно управляемой миграции, либо динамично сочетать и балансировать эти два пути", говорится в докладе.

Для поддержания экономического развития, по мнению авторов, есть только два варианта: увеличение иммиграции или увеличение рождаемости. Автор доклада - Зане Варпиня, доцент кафедры демографии Рижской школы экономики и сотрудник Балтийского международного центра исследований экономической политики.