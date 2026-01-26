Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 26. Января Завтра: Agneta, Agnis, Ansis
Доступность

Есть только два варианта: сценарий «ничегонеделания» приведет Латвию к краху

© LETA 26 января, 2026 17:41

Новости Латвии 0 комментариев

Twitter/X

В настоящее время у Латвии нет устойчивых преимуществ в области здоровья, навыков, инноваций или производительности, которые позволили бы ей значительно смягчить последствия демографического спада, говорится в последнем докладе "Латвия 2040: демографическая реальность и сценарии будущего", подготовленном аналитическим центром LaSER.

С точки зрения демографического выбора Латвия сейчас делает пассивный выбор и движется к стагнации, говорится в докладе. Низкая рождаемость, отрицательный баланс миграции и медленный экономический рост означают, что сценарий "ничегонеделания" приведет к депопуляции и увеличению фискальной нагрузки, отмечают исследователи.

В докладе отмечается, что демографический спад в Латвии продолжается уже несколько десятилетий, причем сокращается как общая численность населения, так и численность населения трудоспособного возраста. Ожидается, что в ближайшие годы демографические изменения будут еще больше усилены региональными различиями, поскольку демографическая динамика в Латвии неравномерна.

Согласно последним региональным прогнозам, период с 2025 по 2040 год будет характеризоваться демографией "двух скоростей", при этом Рига и ее окрестности продолжат привлекать население, а в регионах будет еще более быстрая депопуляция.

Внутренняя миграция в центральную часть страны, эмиграция за границу и низкая рождаемость приведут к тому, что в Латгале и Видземе будет наблюдаться наибольшее сокращение населения - 25,6% и 21,6% соответственно, что в два раза быстрее, чем в целом по стране, считают исследователи. В Риге население сократится на 16,6%, в то время как в столичном регионе оно увеличится на 9,5%, прогнозируется в докладе.

Различия будут еще более заметны по возрастным группам. В Латгале к 2040 году численность населения трудоспособного возраста может сократиться на 35%, в то время как в других регионах, за исключением Рижского, - от 17% до 28%. В столичном регионе численность населения трудоспособного возраста вырастет на 8,4%.

Поскольку число потенциальных родителей будет быстрее всего сокращаться в Латгале и Видземе, в этих регионах ожидается и наиболее выраженное снижение числа детей, в то время как в Рижском регионе число детей будет расти.

В то же время число людей пенсионного возраста увеличится во всех регионах, особенно в столичном регионе, где прогнозируется рост на 18,5 %. К 2040 году численность населения в возрасте 80 лет и старше вырастет на 17%, а в возрасте 90 лет - на 41%.

Если в 1990 году на одного пенсионера приходилось более пяти трудоспособных людей, то в 2025 году - только 2,9, а в 2040 году - 2,2 трудоспособных человека на одного пенсионера, то есть на четверть меньше работников на одного пенсионера. "Это очень значительное снижение, свидетельствующее о растущем демографическом давлении на систему социального обеспечения", - говорится в заключении доклада.

В Латвии средний возраст с момента обретения независимости увеличился примерно на десять лет и сейчас составляет 44,2 года. По прогнозам, в ближайшие 15 лет медианный возраст достигнет 49,6 лет, а в Латгале - даже 54,3 лет.

Анализ аспекта здоровья показывает, что количество лет здоровой жизни в Латвии все еще ниже среднего показателя по ЕС, что ограничивает возможности продления трудовой жизни. В то же время в сфере квалификации и образования, несмотря на улучшение некоторых показателей, Латвия не может достаточно быстро увеличить долю высококвалифицированных работников.

Инновации и рост производительности также недостаточны, чтобы компенсировать сокращение рабочей силы, заключают исследователи. Рост производительности в Латвии отстает от показателей развитых европейских стран, а структура экономики по-прежнему в основном основана на отраслях с относительно низкой добавленной стоимостью, говорится в докладе.

В то же время отмечается, что даже значительное улучшение качественных показателей не может полностью компенсировать сокращение численности населения, поскольку для экономического развития необходим достаточно большой внутренний рынок и объем.

В докладе говорится о демографической трилемме демографов Пола Морланда и Филипа Пилкингтона - структурном противоречии между тремя выборами: низкой рождаемостью, экономическим ростом и низкой иммиграцией. Согласно этому противоречию, только два из этих трех элементов могут быть устойчивыми в долгосрочной перспективе, а от третьего придется отказаться.

Например, если принять выбор латвийского населения рожать и воспитывать меньше детей, а долгосрочным намерением является продолжение постепенного экономического роста, то иммиграция будет необходима. С другой стороны, если иммиграция неприемлема, а рождаемость остается низкой, политикам и населению придется смириться с экономической стагнацией и быстрым старением населения. Но для поддержания как экономического роста, так и этнической и культурной стабильности единственным выходом является значительное повышение уровня рождаемости, говорится в докладе.

Чтобы сделать экономическое развитие возможным, необходим стратегический выбор: либо найти способы повысить рождаемость, либо "открыться для разумно управляемой миграции, либо динамично сочетать и балансировать эти два пути", говорится в докладе.

Для поддержания экономического развития, по мнению авторов, есть только два варианта: увеличение иммиграции или увеличение рождаемости. Автор доклада - Зане Варпиня, доцент кафедры демографии Рижской школы экономики и сотрудник Балтийского международного центра исследований экономической политики.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины
Важно

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров
Важно

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма
Важно

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Важно 20:27

Важно 0 комментариев

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Читать
Загрузка

Осталось спросить у России: главы МИД ЛР и ФРГ обсудили гарантии безопасности для Украины

Важно 20:08

Важно 0 комментариев

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Читать

Зима кусает тихо: обморожение — риск, о котором забывают

Азбука здоровья 19:22

Азбука здоровья 0 комментариев

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Читать

Латвийские бобслеисты завоевали «золото» на юниорском чемпионате мира U-23

Важно 18:53

Важно 0 комментариев

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Читать

Страдают мальчики десяти лет: больница отчиталась по «зимним» травмам

Важно 18:48

Важно 0 комментариев

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Читать

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Читать

Важная роль в обороне: Спрудс возлагает надежды на квантовые технологии

Новости Латвии 18:36

Новости Латвии 0 комментариев

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Читать