Дневник внешней политики: о чём беседовали Левитс, Штейнбука и Сартс

Как отметил экс-президент, прежний порядок, основанный на правилах, прекратил своё действие, и сейчас мы находимся в относительно коротком переходном периоде к многополярному мироустройству. «Вопрос в том, станет ли Европа одним из этих полюсов мировой власти […] или же Европа растворится?», — спросил Левитс.

Он пояснил, что Европа должна стать одним из центров силы в мире, и, по его оценке, сейчас есть сигналы, что это возможно. Однако он подчеркнул, что в таком случае внешнюю политику Европы придётся довольно радикально менять.

Левитс указал, что сейчас нужно говорить об устойчивости демократии в более жестоком мире — о том, нет ли у демократии структурных проблем в противостоянии агрессивным автократическим режимам. Он отметил, что эти структурные проблемы можно преодолеть при наличии соответствующей политической воли и глубокого анализа.

По мнению Левитса, Европа сейчас не участвует ни в мирных переговорах по Украине, ни в вопросе Венесуэлы — она скорее находится в роли зрителя. Эту роль нужно превратить в роль активного игрока, чтобы Европа отстаивала свои интересы, подчеркнул он.

Профессор Латвийского университета Инна Штейнбука отметила, что сейчас в Европе царит огромная неопределённость и в экономической сфере: почти каждое заявление президента США Дональда Трампа вызывает нестабильность на финансовых рынках, что «может плохо кончиться».

Она указала, что европейская экономика сильно отстаёт как от США, так и от Китая — и в области технологического прогресса, и в конкурентоспособности. Кроме того, «хромает» экономический рост, а энергетику нужно развивать по-новому, учитывая новую геополитическую реальность, считает профессор.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс признал, что мир не рушится, но меняется очень быстро. Сартс подчеркнул, что в таких условиях нужно отказаться от мышления желаниями и видеть вещи такими, какие они есть. Он оценил, что в нынешних условиях крайне важны военная мощь, технологические инновации и экономическая эффективность.

При этом Сартс акцентировал: в первую очередь нужно думать не о Европе в целом, а о себе. Защита Латвии — это основная ответственность самой Латвии. Одновременно он подчеркнул необходимость работать над тем, чтобы Европа оставалась единой и чтобы трансатлантическая связь продолжала эффективно функционировать.