Дневник внешней политики: о чём беседовали Левитс, Штейнбука и Сартс

Редакция PRESS 26 января, 2026 13:41

Европа имеет хороший потенциал в многополярном мире стать одним из сильных игроков, — заявил в понедельник на презентации ежегодного издания Латвийского института внешней политики (LĀI) «Дневник внешней политики и политики безопасности Латвии» бывший президент Латвии Эгилс Левитс.

Как отметил экс-президент, прежний порядок, основанный на правилах, прекратил своё действие, и сейчас мы находимся в относительно коротком переходном периоде к многополярному мироустройству. «Вопрос в том, станет ли Европа одним из этих полюсов мировой власти […] или же Европа растворится?», — спросил Левитс.

Он пояснил, что Европа должна стать одним из центров силы в мире, и, по его оценке, сейчас есть сигналы, что это возможно. Однако он подчеркнул, что в таком случае внешнюю политику Европы придётся довольно радикально менять.

Левитс указал, что сейчас нужно говорить об устойчивости демократии в более жестоком мире — о том, нет ли у демократии структурных проблем в противостоянии агрессивным автократическим режимам. Он отметил, что эти структурные проблемы можно преодолеть при наличии соответствующей политической воли и глубокого анализа.

По мнению Левитса, Европа сейчас не участвует ни в мирных переговорах по Украине, ни в вопросе Венесуэлы — она скорее находится в роли зрителя. Эту роль нужно превратить в роль активного игрока, чтобы Европа отстаивала свои интересы, подчеркнул он.

Профессор Латвийского университета Инна Штейнбука отметила, что сейчас в Европе царит огромная неопределённость и в экономической сфере: почти каждое заявление президента США Дональда Трампа вызывает нестабильность на финансовых рынках, что «может плохо кончиться».

Она указала, что европейская экономика сильно отстаёт как от США, так и от Китая — и в области технологического прогресса, и в конкурентоспособности. Кроме того, «хромает» экономический рост, а энергетику нужно развивать по-новому, учитывая новую геополитическую реальность, считает профессор.

Директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс признал, что мир не рушится, но меняется очень быстро. Сартс подчеркнул, что в таких условиях нужно отказаться от мышления желаниями и видеть вещи такими, какие они есть. Он оценил, что в нынешних условиях крайне важны военная мощь, технологические инновации и экономическая эффективность.

При этом Сартс акцентировал: в первую очередь нужно думать не о Европе в целом, а о себе. Защита Латвии — это основная ответственность самой Латвии. Одновременно он подчеркнул необходимость работать над тем, чтобы Европа оставалась единой и чтобы трансатлантическая связь продолжала эффективно функционировать.

Главные новости

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок
Важно

От бывших русских школ требуют латышскости: Клюкин о политике абстрактных формулировок

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии
Важно

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте
Важно

Маэстро нанимает адвоката: Паулс — с резким заявлением о скандальном концерте (3)

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Важно 15:38

Важно 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Триллион: во что обойдётся Европе замещение США в НАТО

Мир 15:36

Мир 0 комментариев

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

Рижская дума «под градусом»: этика против закона

Важно 15:26

Важно 0 комментариев

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Полмиллиона евро за простой: столько стоит «памятник» Rail Baltica на набережной

Важно 15:19

Важно 0 комментариев

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

Или Европа рухнет под тяжестью военных расходов как СССР, или… Что предлагает Pietiek

Мнения 15:14

Мнения 0 комментариев

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Гололед сорвал вылет Йоханна Вадефуля в Латвию

Мир 14:50

Мир 0 комментариев

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Тампампиньш: определились слово, антислово и крылатое выражение 2025 года в Латвии

Важно 14:42

Важно 0 комментариев

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

