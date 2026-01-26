Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Из всех самоуправлений, вовлечённых в проект Балтийской линии обороны, Министерство обороны последним с разъяснительным визитом посетило Алуксне. На встречу, прошедшую неделю назад, пришли несколько десятков местных жителей. Айвар Делперис из Алуксненского края рассказал, что его участок расположен недалеко от границы, однако официальных уведомлений он пока не получал: «Хочу знать, насколько близко к границе будет эта зона или как далеко от границы, и затронет ли это мои владения или нет». Если же затронет, его также интересует, будет ли государство выкупать землю или разрешат продолжать хозяйственную деятельность.

Запоздалый визит в Алуксне имеет и положительную сторону. В середине января стартовал первый этап проекта — именно тогда владельцы участков, необходимых на этом этапе, получили уведомления об изъятии. Тем, чья земля понадобится на втором этапе, придётся ждать как минимум до весны. Один из участников встречи признаётся: «Возможно, этот первый этап уже завершился. Все прошло как прошло, уведомления получили довольно поздно, но все к этому готовятся. Второй раунд приближается, но во втором раунде я бы хотел, чтобы уведомления пришли вовремя, и чтобы те, кто занимается экономической деятельностью, вложили туда свои средства, время и труд, и тогда, возможно, каким-то образом возникнет взаимопонимание».

В Министерстве обороны заверяют, что ни один объект недвижимости не останется без подъездных путей, а землю будут выкупать по рыночной стоимости. В случае, если участки засеяны сельскохозяйственными культурами, предусмотрена компенсация и за них. Кроме того, государство обязуется снять возможные обязательства, например перед Службой поддержки села, а также покрыть расходы на оформление документов и другие сопутствующие издержки.

Первые элементы противомобильной обороны — противотанковые «ежи», «зубы дракона» и бетонные блоки — появились у восточной границы ещё полтора года назад. Они установлены вдоль дорог или непосредственно на направлениях, ведущих в государства-агрессоры, часть уже изготовленных конструкций временно размещена на специальных площадках.

Однако одного перекрытия дорог недостаточно, если их можно обойти. Поэтому меры противомобильности планируется реализовать на глубину примерно до 30 километров от границы. «Эти зубы дракона, все, что относится к невзрывным заграждениям, — они хороши для остановки, но в любом случае, чтобы они были эффективными, ясно, что их нужно дополнять взрывными заграждениями, такими как противотанковые мины. Но и этого мало. Все должно быть прикрыто огневой мощью — непрямым огнем, прямым огнем. Только тогда эти заграждения в комплексе могут работать», — поясняет полковник Объединённого штаба НВС Андрис Риекстс.

Разработка нормативной базы продвигалась медленнее, чем планировалось изначально. Лишь в конце декабря прошлого года был утверждён перечень объектов недвижимости, необходимых для реализации первого этапа. «Я бы сказал, что по сравнению с нашими соседями мы сделали многое. Ни в одной стране нет такого закона, который мы провели через парламент», — подчёркивает министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Отвечая на упрёки в том, что законами танки не остановить, министр добавляет: «Закон — это то, что упорядочивает эту среду. Закон — это то, что устанавливает четкие принципы. Закон — это то, что защищает людей и дает им ясность о том, каким путем мы движемся вперед. Поэтому и проводится эта разъяснительная работа. А эффективность и скорость в данном случае — если скорость равна эффективности, то это важно. Но, как я уже упоминал, в процессе мы сами учимся, как совершенствовать и это сотрудничество, и конкретное размещение заграждений, чего требуют и военные планы, и, конечно, у нас очень тесное сотрудничество с нашими союзниками по НАТО».

Реализация проекта запланирована в три этапа. Первые два будут наиболее заметны, тогда как третий этап, предусматривающий создание огневых позиций, носит более закрытый характер. В общей сложности противомобильные меры охватят около двух тысяч гектаров в Видземе и Латгалии — на территории шести самоуправлений. По данным Министерства обороны, изъятие затронет примерно 1500 владельцев.

Пока официальное решение принято только по объектам первого этапа. В него включены 377 земельных единиц общей площадью 349,08 гектара, из которых 77% находятся в частной собственности (в том числе 154 участка принадлежат физическим лицам и 129 — юридическим). Подробные списки для следующих этапов ещё находятся в разработке.

«Для нас при планировании этих заграждений главная задача — не повлиять на жизнь гражданских жителей здесь. В любом случае наши заграждения не будут планироваться через населенные пункты, через поля и пашни, где работает фермер, или через чьи-то дома — этого не будет», — подчёркивает полковник Риекстс.

На фоне неопределённости некоторые владельцы лесных участков уже начали вырубку деревьев. Существенно ли это меняет планы армии? По словам полковника, влияние минимальное: «Наши инженеры выезжали посмотреть, соответственно, большого влияния на наши планы это не оказывает. В некоторых местах заграждения приходится перепланировать, переместить так, чтобы действительно был эффект — чтобы мы смогли остановить потенциального противника в случае агрессии».

Завершить строительство Балтийской линии обороны планируется к 2028 году. Общий объём финансирования составляет 303 миллиона евро, из которых 40 миллионов предназначены для закупки материально-технических средств пограничной охраны. Средства пойдут не только на рытьё рвов и установку заграждений, но и на приобретение мин, систем дистанционного минирования, различных сенсоров, а также колесной артиллерии.

Из общей суммы за последние два года уже освоено 65 миллионов евро. В текущем году запланированы работы ещё на 55 миллионов, а оставшиеся средства предусмотрены в бюджетах 2027–2028 годов.