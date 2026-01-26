За одну неделю! Мошенникам удалось выманить около полумиллиона евро

За прошедшую неделю – с 19 по 25 января – ГП зарегистрировала 224 случая мошенничества. Из них в 62 случаях жители понесли убытки, а в 162 случаях попытки мошенничества завершились без финансовых потерь.

Общий ущерб, понесенный жителями за прошедшую неделю, достиг не менее 537 644 евро.

Наиболее распространенными остаются случаи фальшивых звонков или фишинга, когда мошенники выдают себя за сотрудников коммунальных служб, ГП, мобильных операторов, Государственной налоговой службы, Государственного агентства социального страхования, кредитных учреждений, почтовых или социальных служб.