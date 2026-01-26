Земля слышит… как на неё падает космический мусор

Учёные обнаружили: когда объект летит с орбиты со скоростью в десятки раз выше скорости самолёта, он создаёт мощный звуковой удар. Этот «космический хлопок» проходит через воздух и передаётся в почву, где его улавливают приборы, расставленные по всему миру.

Так можно восстановить маршрут падения: где объект вошёл в атмосферу, где развалился и куда могли упасть уцелевшие фрагменты. Причём точнее и быстрее, чем это удаётся сделать с помощью радаров и расчётов орбиты.

А это уже не академический интерес. Спутники и космический мусор падают всё чаще — иногда по нескольку раз в день. Некоторые обломки не сгорают полностью и могут содержать токсичные или даже радиоактивные материалы. Ошибка в прогнозе — не километры, а тысячи километров.

Фактически планета стала гигантским микрофоном. Система, которая должна была следить за землетрясениями, неожиданно начала отслеживать последствия нашей космической активности.

Космос становится ближе. И, судя по всему, громче, чем мы привыкли думать.