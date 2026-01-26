Цена на золото впервые превысила 5 тысяч долларов за унцию

Цена на золото впервые превысила отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию. В ходе ранних торгов в Лондоне стоимость унции поднималась почти на два процента и достигала 5111 долларов, что стало рекордным уровнем.

К числу ключевых факторов роста аналитики относят геополитические риски, активные закупки со стороны центральных банков и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США.

В первые недели года золото подорожало примерно на 18 процентов. В прошлом году цена на драгоценный металл выросла примерно на шестьдесят пять процентов, что стало самым сильным годовым ростом с 1979 года. С начала 2025 года стоимость унции увеличилась более чем на 2 тысячи долларов.

Одним из главных драйверов роста цен в прошлом году стали многочисленные конфликты в различных регионах мира. В начале 2026 года спрос на золото также поддерживается политической напряженностью.

Эксперты связывают рост котировок в первые торговые дни года, в частности, с ситуацией вокруг Ирана , а также с периодическими угрозами введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа в отношении восьми европейских государств в связи с вопросом Гренландии .

Золото традиционно рассматривается инвесторами как "тихая гавань" в периоды экономической и политической нестабильности. Дополнительным фактором поддержки цен стали опасения относительно независимости Федеральной резервной системы США.

Повторяющаяся публичная критика главы ФРС Джерома Пауэлла со стороны Дональда Трампа усилила опасения, что американский центробанк может оказаться под политическим давлением.

Ожидания снижения процентных ставок в США также поддерживают спрос на золото. Поскольку золото не приносит процентного дохода, снижение доходности облигаций делает его более привлекательным для инвесторов.

Рост спроса наблюдается и на рынке серебра. На прошлой неделе цена серебра впервые превысила 100 долларов за тройскую унцию. Серебро широко используется в промышленности, в том числе в сферах, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой и энергетикой.