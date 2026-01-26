Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цена на золото впервые превысила 5 тысяч долларов за унцию

Euronews 26 января, 2026 16:28

Бизнес 0 комментариев

Котировки золота обновили максимум на фоне геополитической напряженности и ожиданий снижения процентных ставок в США. С начала года цена на золото выросла почти на двадцать процентов.

Цена на золото впервые превысила отметку в 5 тысяч долларов за тройскую унцию. В ходе ранних торгов в Лондоне стоимость унции поднималась почти на два процента и достигала 5111 долларов, что стало рекордным уровнем.

К числу ключевых факторов роста аналитики относят геополитические риски, активные закупки со стороны центральных банков и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в США.

В первые недели года золото подорожало примерно на 18 процентов. В прошлом году цена на драгоценный металл выросла примерно на шестьдесят пять процентов, что стало самым сильным годовым ростом с 1979 года. С начала 2025 года стоимость унции увеличилась более чем на 2 тысячи долларов.

Одним из главных драйверов роста цен в прошлом году стали многочисленные конфликты в различных регионах мира. В начале 2026 года спрос на золото также поддерживается политической напряженностью.

Эксперты связывают рост котировок в первые торговые дни года, в частности, с ситуацией вокруг Ирана , а также с периодическими угрозами введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа в отношении восьми европейских государств в связи с вопросом Гренландии .

Золото традиционно рассматривается инвесторами как "тихая гавань" в периоды экономической и политической нестабильности. Дополнительным фактором поддержки цен стали опасения относительно независимости Федеральной резервной системы США.

Повторяющаяся публичная критика главы ФРС Джерома Пауэлла со стороны Дональда Трампа усилила опасения, что американский центробанк может оказаться под политическим давлением.

Ожидания снижения процентных ставок в США также поддерживают спрос на золото. Поскольку золото не приносит процентного дохода, снижение доходности облигаций делает его более привлекательным для инвесторов.

Рост спроса наблюдается и на рынке серебра. На прошлой неделе цена серебра впервые превысила 100 долларов за тройскую унцию. Серебро широко используется в промышленности, в том числе в сферах, связанных с искусственным интеллектом, робототехникой и энергетикой.

Проверка на дороге: водитель, оказывается, уже давно был в розыске

«Одна деревенская девушка пришла и сделала нечто»: Кучинскис обрушился на спикера Сейма

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

«И тут одна такая деревенская девушка пришла и сделала нечто... Внешнеполитически это выглядит катастрофой», – так экс-премьер и депутат Сейма Марис Кучинскис («Объединенный список»), оценил в интервью «Диене» нашумевшее письмо спикера Сейма Дайги Миерини (Союз «зеленых» и крестьян) с выдвижением Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Соглашение о гарантиях безопасности для Украины возможно только в том случае, если Россия готова к миру, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции в Риге с министром иностранных дел Латвии Байбой Браже.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Обморожение — это не «редкая экстремальная история», а вполне бытовой риск. Его можно получить даже в зимней одежде. Врачи отмечают, что жители средних широт чаще всего недооценивают опасность холода, считая его чем-то привычным и контролируемым. Именно это ощущение «обычной зимы» и становится главным фактором риска в морозные дни.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

Латвийские бобслеисты в этом сезоне не так часто радуют нас высокими результатами, так что этот случай можно назвать приятным исключением. На юниорском чемпионате мира в Швейцарии (Санкт-Мориц) экипаж-двойка Ренарса Грантиньша (разгоняющий — Нилс Мейерс) взял «золото» в возрастной категории U-23.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

После катания с горок на санках и других скользящих средствах в Детскую клиническую университетскую больницу (ДКУБ, BKUS) чаще всего с травмами обращались дети в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила агентству LETA главный врач Центра неотложной медицины BKUS Даце Баркевача через представителя больницы Илзе Олштейну.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

Квантовые технологии имеют ключевое значение для построения устойчивых и безопасных государств и уже демонстрируют ощутимые результаты, подчеркнул в понедельник на открытии конференции по квантовой обработке информации Quantum Information Processing Conference (QIP) министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные»).

