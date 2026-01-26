Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Наблюдается рост рисков для судоходства в европейских водах: Министерство сообщения (1)

Редакция PRESS 26 января, 2026 12:55

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Страны региона Балтийского и Северного морей, включая Латвию, а также Исландия опубликовали обращение к международному судоходному сообществу, призывая обратить внимание на растущие риски для безопасности судоходства в европейских водах, особенно в регионе Балтийского моря, сообщили ЛЕТА в Министерстве сообщения.

В письме отмечается, что современный морской транспорт во многом зависит от глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), и участившиеся сбои сигналов GNSS в европейских водах угрожают безопасному судоходству, управлению движением судов и работе аварийно-спасательных систем.

Страны отмечают, что подделка данных Системы автоматической идентификации (САИ) или манипуляции с ними существенно усугубляют ситуацию и повышают риски происшествий на море. Прибрежные страны отмечают, что сбои GNSS в Балтийском море все чаще вызываются намеренным вмешательством и создают угрозу для всех судов независимо от их флага или типа деятельности.

Страны региона Балтийского и Северного морей призывают международное морское сообщество - прибрежные страны, судоходные организации, компании, экипажи и ответственные органы - считать сбои GNSS и манипуляции с САИ значительной угрозой безопасности судоходства.

В письме страны призывают внедрить подготовку судов и их экипажей к работе в условиях сбоев в навигации и способствовать разработке альтернативных наземных радионавигационных решений.

Отмечается, что безопасное, эффективное и экологичное судоходство имеет большое значение для глобальной торговли и экономики, поэтому особенно важно строго соблюдать требования Международной морской организации (IMO).

Также подчеркивается необходимость соблюдения правил в отношении государственной принадлежности судов, сертификации, систем управления безопасностью, маршрутизации и обмена информацией с прибрежными органами. Прибрежные государства указывают, что безопасность судоходства в Балтийском и Северном морях требует координации, ответственности и тесного международного сотрудничества в меняющихся условиях.

Как сообщалось, количество нарушений в Глобальной системе позиционирования (GPS) в регионе стран Балтии растет, в том числе в воздушном сообщении. В воздушном пространстве Латвии в прошлом году было зафиксировано 1276 помех, что на 55,6% больше, чем в 2024 году. Всего в 2024 году было зафиксировано 820 помех GPS, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Европе потребуется около одного триллиона долларов для замещения американских вооружений и военного контингента на континенте. Такую оценку приводит Международный институт стратегических исследований. По данным аналитиков, у европейских стран сохраняются серьезные пробелы в сфере истребителей пятого поколения, дальнобойных ракет, систем ПВО и спутниковой разведки.

21 января Рижская дума после многочасовых дебатов утвердила бюджет столицы на 2026 год. Объём — внушительный: расходы около 1,7 млрд евро, доходы — 1,5 млрд, дефицит покрывают кредитами и трансфертами. Главные заявленные приоритеты звучат красиво: поддержка семей, образование, безопасность, рост экономики и развитие инфраструктуры. Больше всего денег — почти 37 % или свыше 628 млн евро — пойдёт на образование, ещё четверть — на экономику и транспорт.

Консервация путепровода над улицами Ластадияс и Краста, построенного в рамках железнодорожного проекта Rail Baltica, включая опору путепровода в Даугаве, может обойтись в сумму от 300 000 до 550 000 евро, сообщает LETA со ссылкой на национального координатора проекта Rail Baltica в Латвии — предприятие Eiropas dzelzceļa līnijas (EDzL). Эти работы нужно провести, поскольку строительство Рижского узла намечено лишь на втором этапе реализации проекта, который начнется не раньше 2030 года.

«В богатом грузинском фольклоре есть такое наставление отца сыну: сын, не бойся больших расходов, бойся малых доходов. Но что делать, если расходы уже ужасающие, ты все глубже погружаешься в долги, а доходы «прессингуют» более ловкие соседи? Именно так Европа постепенно попадает в очень сложную ситуацию, - портал Pietiek.com печатает статью Улдиса Осиса.  

Ледяной дождь парализовал Берлин и нарушил планы министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля. Сегодня утром он не смог вылететь из Берлина в Ригу, как было запланировано, из-за экстремальных погодных условий.

Подведены итоги опроса «Слово года – 2025», который проводится уже двадцать третий год подряд. Опрос организован Группой развития латышского языка Рижского латышского общества в сотрудничестве с Союзом писателей Латвии. Первые предложения на конкурс начали поступать уже в январе 2025 года, сразу после завершения предыдущего опроса.

