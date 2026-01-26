В письме отмечается, что современный морской транспорт во многом зависит от глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), и участившиеся сбои сигналов GNSS в европейских водах угрожают безопасному судоходству, управлению движением судов и работе аварийно-спасательных систем.

Страны отмечают, что подделка данных Системы автоматической идентификации (САИ) или манипуляции с ними существенно усугубляют ситуацию и повышают риски происшествий на море. Прибрежные страны отмечают, что сбои GNSS в Балтийском море все чаще вызываются намеренным вмешательством и создают угрозу для всех судов независимо от их флага или типа деятельности.

Страны региона Балтийского и Северного морей призывают международное морское сообщество - прибрежные страны, судоходные организации, компании, экипажи и ответственные органы - считать сбои GNSS и манипуляции с САИ значительной угрозой безопасности судоходства.

В письме страны призывают внедрить подготовку судов и их экипажей к работе в условиях сбоев в навигации и способствовать разработке альтернативных наземных радионавигационных решений.

Отмечается, что безопасное, эффективное и экологичное судоходство имеет большое значение для глобальной торговли и экономики, поэтому особенно важно строго соблюдать требования Международной морской организации (IMO).

Также подчеркивается необходимость соблюдения правил в отношении государственной принадлежности судов, сертификации, систем управления безопасностью, маршрутизации и обмена информацией с прибрежными органами. Прибрежные государства указывают, что безопасность судоходства в Балтийском и Северном морях требует координации, ответственности и тесного международного сотрудничества в меняющихся условиях.

Как сообщалось, количество нарушений в Глобальной системе позиционирования (GPS) в регионе стран Балтии растет, в том числе в воздушном сообщении. В воздушном пространстве Латвии в прошлом году было зафиксировано 1276 помех, что на 55,6% больше, чем в 2024 году. Всего в 2024 году было зафиксировано 820 помех GPS, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.